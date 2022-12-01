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Такси для маломобильных граждан появились в Москве

Евгений Белоусов
Город
Такси для маломобильных граждан появились в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Такси для перевозок маломобильных граждан в инвалидных креслах появились в Москве. Городские власти выделяют субсидию на покупку таких автомобилей для таксопарков. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Сейчас для заказа доступны 50 новых автомобилей, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок маломобильных пассажиров. Благодарим операторов такси, которые начали закупать такие машины, — заявил он.

По словам Ликсутова, в течение следующих трех лет парк таких автомобилей может увеличиться до 150 машин. Кроме того, в Яндекс Go появился тариф «Специальный» для поездок на таких такси.

При заказе этого тарифа приезжает особый микроавтобус с электрическим подъемником. Длительность ожидания этого такси составляет не более 30 минут. Микроавтобусы тарифа «Специальный» могут передвигаться по выделенкам, и поездка занимает не больше времени, чем на обычном такси, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов рассказал, что специалисты ЦОМП с ноября оказывают услугу по сопровождению маломобильных горожан до выставочных залов Москвы.

В ноябре в Общественной палате столицы обсудили доступность транспорта для маломобильных граждан, а также перспективы и планы потенциального развития данного направления.

Такси Максим Ликсутов Москва Инвалидность
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