Маломобильным пассажирам помогут доехать до главных выставочных площадок Москвы

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Специалисты Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) столичного метрополитена с ноября оказывают услугу по сопровождению маломобильных горожан до выставочных залов Москвы. Соответствующее соглашение было заключено между метро и объединением «Выставочные залы Москвы», сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут добраться еще до 21 культурной площадки города. По распоряжению Сергея Собянина мы создаем город без границ, особое внимание уделяем развитию городского транспорта, который в последние годы стал гораздо удобнее для маломобильных пассажиров, — рассказал он.

Услугу по сопровождению от инспекторов можно получить в метро, на МЦК, МЦД и в наземном городском транспорте. Воспользоваться ей могут люди с нарушениями зрения, слуха, а также функций опорно-двигательного аппарата. Сотрудники ЦОМП также оказывают помощь в организации поездок в транспорте горожанам старшего возраста, родителям с детьми младше семи лет и многодетным семьям.

Для получения услуги нужно оставить заявку на сайте московского метро, в мобильном приложении «Метро Москвы», а также обратиться с этим к чат-боту Александре или по телефонам +7 (495) 622-73-41 и +7 (800) 250-73-41, передает официальный сайт мэра Москвы.

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