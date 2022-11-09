Как стать волонтером в Москве

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С начала текущего года к московскому волонтерскому движению присоединилось порядка 170 тысяч москвичей. Об этом рассказала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Всего на текущий момент численность волонтеров в городе уже превысила 850 тысяч человек. А средний возраст участников снизился с 29 до 26 лет.
Ежегодно волонтеры участвуют в организации и проведении более 160 городских мероприятий различного масштаба. Например, в этом году свыше 8,8 тысячи человек помогали на мероприятиях в честь Дня Победы, народном шествии «Бессмертный полк», а также трудились в штабе, созданном для встречи ветеранов. Кто может стать волонтером, как это сделать и в каких мероприятиях можно принимать участие в этом статусе — в материале «Вечерней Москвы».
Волонтером может стать любой желающий житель столицы. Однако несовершеннолетним гражданам нужно предоставить разрешение от родителей. А для детей в возрасте до 14 лет необходимо сопровождение официальных представителей.
В столице при поддержке властей был создан ресурсный центр «Мосволонтер». На сайте проекта можно найти информацию о волонтерских программах и значимых городских событиях, в которых можно принять участие. Любой желающий сможет найти интересный для себя проект.
На данный момент в столице развивается десять направлений волонтерской деятельности:
Чтобы принять участие в проектах ресурсного центра «Мосволонтер», нужно авторизоваться на официальном сайте и пройти регистрацию на выбранное мероприятие.
Последовательность действий при регистрации на сайте:
Волонтеры могут получить официальный документ, в который вносятся достижения в общественной жизни города — личную книжку волонтера. В ней идет учет волонтерской деятельности. Кроме того, в книжке содержатся сведения о поощрениях и дополнительной подготовке.
Этот документ выдают членам общественных объединений и добровольческих организаций, школьных волонтерских отрядов, волонтерских центров высших и средних учебных заведений, а также индивидуальным добровольцам.
Для получения индивидуальному добровольцу понадобятся:
С документами нужно приехать в ресурсный центр «Мосволонтер» по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Документы на получение личной книжки волонтера принимают по вторникам и четвергам с 10:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45). Срок изготовления личной книжки волонтера — 14 дней.