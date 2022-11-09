Как стать волонтером в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 5с1 Карта всех событий

С начала текущего года к московскому волонтерскому движению присоединилось порядка 170 тысяч москвичей. Об этом рассказала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Всего на текущий момент численность волонтеров в городе уже превысила 850 тысяч человек. А средний возраст участников снизился с 29 до 26 лет.

Ежегодно волонтеры участвуют в организации и проведении более 160 городских мероприятий различного масштаба. Например, в этом году свыше 8,8 тысячи человек помогали на мероприятиях в честь Дня Победы, народном шествии «Бессмертный полк», а также трудились в штабе, созданном для встречи ветеранов. Кто может стать волонтером, как это сделать и в каких мероприятиях можно принимать участие в этом статусе — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может стать волонтером

Волонтером может стать любой желающий житель столицы. Однако несовершеннолетним гражданам нужно предоставить разрешение от родителей. А для детей в возрасте до 14 лет необходимо сопровождение официальных представителей.

Как найти проекты

В столице при поддержке властей был создан ресурсный центр «Мосволонтер». На сайте проекта можно найти информацию о волонтерских программах и значимых городских событиях, в которых можно принять участие. Любой желающий сможет найти интересный для себя проект.

На данный момент в столице развивается десять направлений волонтерской деятельности:

социальное;

культурное;

событийное;

патриотическое;

спортивное;

экологическое;

донорство;

медицина;

медиаволонтерство;

общественная безопасность.

Как принять участие в мероприятиях

Чтобы принять участие в проектах ресурсного центра «Мосволонтер», нужно авторизоваться на официальном сайте и пройти регистрацию на выбранное мероприятие.

Последовательность действий при регистрации на сайте:

нужно ознакомиться с соглашением об обработке персональных данных;

нажать на кнопку «Я согласен на обработку моих персональных данных»;

зарегистрироваться на сайте «Мосволонтер», указать свой мобильный телефон и e-mail;

подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, которая должна прийти на e-mail;

во вкладке «События» необходимо выбрать понравившееся мероприятие;

нажать на кнопку «Регистрация на событие» и заполнить анкету участника.

Личная книжка волонтера

Волонтеры могут получить официальный документ, в который вносятся достижения в общественной жизни города — личную книжку волонтера. В ней идет учет волонтерской деятельности. Кроме того, в книжке содержатся сведения о поощрениях и дополнительной подготовке.

Этот документ выдают членам общественных объединений и добровольческих организаций, школьных волонтерских отрядов, волонтерских центров высших и средних учебных заведений, а также индивидуальным добровольцам.

Для получения индивидуальному добровольцу понадобятся:

паспорт;

две цветные фотографии размером 3х4 сантиметра;

подтверждение волонтерской деятельности в виде рекомендательного письма;

волонтерам в возрасте от 14 до 18 лет нужно предоставить заполненное и подписанное согласие от родителей и копию свидетельства о рождении;

заявление на выдачу личной книжки волонтера и согласие на обработку персональных данных.

С документами нужно приехать в ресурсный центр «Мосволонтер» по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Документы на получение личной книжки волонтера принимают по вторникам и четвергам с 10:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45). Срок изготовления личной книжки волонтера — 14 дней.