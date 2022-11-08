Нейросеть на страже здоровья: как искусственный интеллект помогает в лечении рака и болезней сердца

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Искусственный интеллект активно используется в современной медицине, особенно в нейрохирургии при планировании сложных оперативных вмешательств. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов.

По словам эксперта, благодаря новейшим устройствам МР-диагностики и технологиям искусственного интеллекта сегодня удается локализовать функциональные зоны мозга.

— Благодаря этому, — говорит он, — удается провести успешную нейрохирургическую операцию в областях мозга. Устройство позволяет провести нейрохирургические операции при внутримозговых опухолях. Новые технологии дают также возможность уточнить в режиме онлайн положение поврежденных зон мозга и отследить их динамику по данным интраоперационного картирования.

По словам спикера, ученые из медицинского сообщества давно уже на основании данных МРТ 455 человек создали нейронную сеть и обучили ее выявлять пациентов с опухолями головного мозга:

— Алгоритм позволяет в автоматическом порядке определить наличие и расположение новообразований, а также характер их изменения при проведении терапевтических методик. Такие методы уже протестированы и в некоторых случаях активно применяются.

По словам эксперта, при применении умных машин медикам удается быстрее на 40 процентов отследить фазы болезни и этапы прогрессирования заболевания головного мозга. Также механизмы позволяют рассчитать вероятность наступления смертельного исхода.

Именно с использованием сверхумных устройств увеличилась точность МРТ-изображений головного мозга. Более качественная оценка динамики изменения новообразований позволяет получить хорошие результаты во время химиотерапии и радиотерапии.

Подобные разработки имеются и в области кардиологии, что позволяет благодаря четкому алгоритму предсказать риск развития инфаркта более точно, чем это сделает опытный специалист.

Точность прогнозов — от 75 процентов (против 72,8 процента). Таким образом, при внедрении данной системы можно спасти на 300 жизней больше, чем без нее.

О том, что сервисы искусственного интеллекта (ИИ) позволят столичным медикам выявить первые признаки аневризмы аорты (опасная деформация главной артерии), ранее заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При обнаружении нейросетью опасных признаков болезни информация перенаправляется специалистам, и, если отклонение подтверждается, с пациентом связывается врач и приглашает его на дополнительное обследование.