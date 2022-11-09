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Сергунина: Более 850 тысяч москвичей участвуют в волонтерской деятельности

Евгений Жуков
Город
Сергунина: Более 850 тысяч москвичей участвуют в волонтерской деятельности
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала текущего года к столичному волонтерскому движению присоединилось порядка 170 тысяч москвичей. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Значительная часть тех, кто присоединился к движению, — работающие москвичи. Таких почти 39 процентов от общего числа. Также среди неравнодушных много предпринимателей, школьников и студентов, — рассказала представитель мэрии.

На текущий момент численность волонтеров уже превысила 850 тысяч человек. Она также добавила, что средний возраст участников снизился с 29 до 26 лет.

Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы
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Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы
Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы
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Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Кроме того, к волонтерскому движению стали активно присоединяться женщины. Среди респондентов их оказалось свыше 70 процентов.

Согласно результатам исследования, самым популярным направлением деятельности является социальное волонтерство. На втором месте — спортивное направление, а замыкает тройку событийное направление.

По словам респондентов, в волонтерской деятельности молодых людей привлекают новые знакомства и общение, а также возможность проявить себя и помогать людям.

Каждый год волонтеры участвуют в проведении и организации свыше 160 городских событий различного масштаба. В этом году более 8,8 тысячи человек помогали на мероприятиях в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, народном шествии «Бессмертный полк» и трудились в штабе, созданном для встречи ветеранов.

В конце октября Сергунина сообщила, что образовательные учреждения, некоммерческие организации, городские структуры и представители бизнеса прислали свыше тысячи заявок с именами добровольцев, которых предлагается поощрить знаком отличия «Волонтер Москвы».

Наталья Сергунина Москва Волонтеры
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