Доступность транспорта для маломобильных граждан обсудили в Общественной палате Москвы

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В Общественной палате (ОП) Москвы обсудили доступность транспорта для маломобильных граждан, а также перспективы и планы потенциального развития данного направления. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе ОП города.

Для повышения эффективности встречи на нее были приглашены представители сообществ инвалидов. Открывала заседание председатель комиссии Сабина Цветкова. Она положительно оценила комплексные решения департамента транспорта, благодаря которому был сделан существенный прорыв в указанном вопросе.

— Хочу подчеркнуть, что сегодня представители профильных и инвалидных организаций дали нам возможность подумать над дополнительными вопросами и проработать проблемы, с которыми они сталкиваются, пользуясь городским транспортом, и непременно их решить, — заявила Цветкова.

Так, еще в 2013 году в Московском метрополитене начал функционировать Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Для удобной и оперативной работы для них было разработано специальное мобильное приложение. С его помощью сотрудники оперативно получают заявки на сопровождение.

Главный врач ГБУ здравоохранения города «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы» Денис Проценко отметил, что навигация в метро расположена гораздо выше уровня глаз маломобильного пассажира.

В связи с этим уже в следующем году на всех станциях метрополитена и МЦК появится соответствующая навигация. В качестве тестирования данного нововведения в сентябре текущего года информационные таблички появились у нескольких входов в метро на уровне глаз маломобильных граждан, передает официальный сайт Общественной палаты Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что специалисты ЦОМП с ноября оказывают услугу по сопровождению маломобильных горожан до выставочных залов Москвы.