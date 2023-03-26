Более 28 тысяч забытых вещей прошло через склады столичного метро за 2022 год

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Складу забытых вещей Московского метрополитена исполнилось 70 лет, он начал работу 20 марта 1953 года. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Просим быть внимательными и не оставлять свои вещи в городском транспорте, но, если это произошло, обращайтесь к нам, наши работники вам обязательно помогут. Только за 2022 год на склады метро поступило более 28 тысяч вещей, — сказал он.

Самой маленькой потерянной вещью оказался слот для сим-карты, а наиболее крупной стала гидравлическая тележка для перемещения грузов.

Кроме того, по статистике, мужчины чаще женщин забывают вещи. Больше всего потерь происходит по пятницам. Со станций Большой кольцевой линии с 1 марта уже поступило 193 вещи. Самыми необычными находками стали купальник, игровой набор «Раскопки», медицинский снимок и подарочный набор для исполнения желаний, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Ликсутов рассказал, что более 1200 схем метро с подписью президента России Владимира Путина разместят на станциях столичного метрополитена. Копии схемы также можно будет увидеть в вагонах поездов «Москва» и «Русич».