Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 28 тысяч забытых вещей прошло через склады столичного метро за 2022 год

Никита Худяков
Город
Более 28 тысяч забытых вещей прошло через склады столичного метро за 2022 год
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Складу забытых вещей Московского метрополитена исполнилось 70 лет, он начал работу 20 марта 1953 года. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Просим быть внимательными и не оставлять свои вещи в городском транспорте, но, если это произошло, обращайтесь к нам, наши работники вам обязательно помогут. Только за 2022 год на склады метро поступило более 28 тысяч вещей, — сказал он.

Самой маленькой потерянной вещью оказался слот для сим-карты, а наиболее крупной стала гидравлическая тележка для перемещения грузов.

Кроме того, по статистике, мужчины чаще женщин забывают вещи. Больше всего потерь происходит по пятницам. Со станций Большой кольцевой линии с 1 марта уже поступило 193 вещи. Самыми необычными находками стали купальник, игровой набор «Раскопки», медицинский снимок и подарочный набор для исполнения желаний, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Ликсутов рассказал, что более 1200 схем метро с подписью президента России Владимира Путина разместят на станциях столичного метрополитена. Копии схемы также можно будет увидеть в вагонах поездов «Москва» и «Русич».

Максим Ликсутов Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто спасется?

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Зачем спорту новые русские: иностранные спортсмены получают российское гражданство

Никита Миронов
Никита Миронов

Вместе против гегемонии Запада: Россия и Китай возглавили антиамериканскую коалицию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скоро начнем копать на равных: почти половину рабочей силы в России составляют женщины

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Все мнения
О проекте