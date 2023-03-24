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Более 1200 схем метро с подписью Путина разместят на станциях столичного метро

Араз Салехов
Город
Более 1200 схем метро с подписью Путина разместят на станциях столичного метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Более 1200 схем метро с подписью президента России Владимира Путина разместят на станциях столичного метрополитена. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В честь исторического для Москвы события — запуска БКЛ — президент России Владимир Путин подписал уникальную схему метро. Более 1200 ее копий разместят на станциях и в вагонах поездов. На карте города отметили все существующие линии и станции, а также те, которые откроются в 2023 году, — сказал он.

Как уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы», копии схемы также можно будет увидеть в вагонах поездов «Москва» и «Русич».

Во время торжественного открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) 1 марта 2023 года российский лидер подписал схему в прямом эфире.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что запуск БКЛ метро позволит развивать не только транспортную систему, но и экономику столицы. Столица потратила на строительство линий и станций метро, а также прилегающих инфраструктурных объектов 778 миллиардов рублей. При этом инвесторы вложат более 5,2 триллиона рублей в объекты вокруг новых станций.

Максим Ликсутов Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
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