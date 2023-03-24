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Собянин: Запуск БКЛ стимулирует развитие экономики Москвы

Лейла Алиева
Город
Собянин: Запуск БКЛ стимулирует развитие экономики Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро позволит развивать не только транспортную систему, но и экономику столицы. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Вокруг новых станций растут целые микрорайоны: возводятся жилье, коммерческие и социальные объекты. Недвижимость даст городу налоговые доходы — и уже в следующем году БКЛ окупится, — пояснил он.

Столица потратила на строительство линий и станций метро, а также прилегающих инфраструктурных объектов 778 миллиардов рублей. При этом инвесторы вложат более 5,2 триллиона рублей в объекты вокруг новых станций. Каждый вложенный в БКЛ бюджетный рубль принесет почти семь рублей инвестиций.

Собянин: Запуск БКЛ стимулирует развитие экономики Москвы Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

К 2030 году в столице таким образом появится порядка 400 тысяч рабочих мест, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Какое влияние БКЛ оказывает на жизнь горожан — в материале «Вечерней Москвы».

Экономика Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Сергей Собянин
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