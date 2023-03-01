«Стройка мирового уровня»: главные преимущества Большой Кольцевой линии метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве для пассажиров открылись все станции Большой кольцевой линии (БКЛ) — теперь москвичам доступны 31 станция новой ветки метрополитена. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия «Большого кольца» — в материале «Вечерней Москвы».

История создания

В 1940-х годах городские власти считали «Большим кольцом» столичного метрополитена привычную для нас Кольцевую линию. Тогда специалисты проектировали «Малое кольцо», которое должно было пройти под Бульварным. К слову, на станции «Курская» до сих пор сохранилась надпись на путевой стене: «Курская большого кольца 1945-1949». Однако в начале 1950-х годов было принято решение отказаться от проекта «Малого кольца».

В 1971 году правительство добавило в Генеральный план развития Москвы строительство второго кольца метро для разгрузки существующей Кольцевой линии — в новый проект входили Каховская линия и северо-восточный участок Сокольнической ветки. В период с 1980 по 2010-е годы специалисты рассматривали различные варианты строительства «пересадочного контура» в виде кольца или хордовых линий.

В 2006 году Дмитрий Гаев, занимавший на тот момент пост начальника московского метро, ввел новое название для потенциальной ветки — «Третий пересадочный контур» (ТПК): в первом были станции пересадок внутри Кольцевой линии, вторым сама Кольцевая, а третий планировали создать на расстоянии двух–трех перегонов от нее.

Строительство «Большого кольца» началось в 2011 году. Трасса линии (ось проектируемой линии метрополитена) была утверждена правительством Москвы 4 мая 2012 года. В тот же год власти утвердили новую программу развития столичного метрополитена на срок до 2020 года. Она предусматривала строительство более 80 новых станций на существующих и новых линиях (включая ТПК) в период с 2012 по 2020 годы. 28 декабря 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участники проекта «Активный гражданин» выбрали новое название для ТПК — «Большая кольцевая линия».

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Завершение строительства такого крупного проекта станет главным событием для транспорта города. БКЛ поможет миллионам пассажиров быстрее добираться по своим делам. Кроме того, это позволит значительно снизить нагрузку на центральные станции столичной подземки. Новая линия станет инфраструктурным каркасом для новых радиусов метрополитена, таких как Троицкая, Рублево-Архангельская, Бирюлевская линии, на строительство которых власти планируют сосредоточиться в ближайшие годы.

Преимущества БКЛ

Протяженность Большого московского кольца составляет 70 километров, что делает БКЛ крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро. До этого мировым лидером была кольцевая линия в метро Пекина с протяженностью в 57 километров. «Вечерняя Москва» в беседе с директором Института транспортного планирования Российской Академии транспорта (РАТ), доктором технических наук Михаилом Якимовым решила выяснить, в чем заключаются преимущества новой ветки метро, и как она изменит жизнь москвичей.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

По словам эксперта, Москва является лидером в развитии метрополитена в сравнении с другими мегаполисами: в частности, в городе развиты внеуличный транспорт и метрополитен. Появление БКЛ, считает специалист, было не менее важным событием для транспортной системы столицы, чем строительство Московских центральных диаметров (МЦД).

— Большая Кольцевая линия для метрополитена — это новые вагоны, другие радиусы поворота (имеется ввиду распространенность метрополитена — прим. «ВМ») и не такие большие инфраструктурные ограничения, связанные с выводом территорий общего пользования, — поделился он.

Устройство Москвы как дорожно-уличное, так и метрополитена — радиально-кольцевое. В связи с этим появление БКЛ гораздо важнее, чем строительство новых радиальных линий, считает эксперт. При этом кольцевые линии московского метрополитена рассчитаны в большей степени на самих горожан, в то время, как для жителей близлежащих регионов важнее развитие Московских центральных диаметров.

— Если Центральные диаметры привлекают жителей Московской области, то БКЛ работает на внутримосковское перемещение. Это очень правильно и своевременно, что такой инфраструктурный проект уже вводится в эксплуатацию, причем полностью на протяжении всей линии, — резюмировал Якимов.

До полного запуска линии в городе функционировала только часть станций БКЛ, однако даже их открытие позволило улучшить транспортную систему города. Так, открытие нового участка БКЛ от «Хорошевской» до «Каховской» дало возможность снизить нагрузку на участки радиальных линий метро внутри большого кольца; Арбатско-Покровской — на восемь процентов; Серпуховско-Тимирязевской — на семь процентов; Филевской и Калужско-Рижской — на три процента. Московское центральное кольцо (МЦК) стало свободнее на четыре процента.

Новые технологии строительства

Строительство БКЛ было ознаменовано появлением новых технологий и улучшением транспортной системы города.

Система тоннелей «Большого кольца»

Она представляет собой симбиоз классических однопутных тоннелей и новых для Москвы двухпутных тоннелей большого диаметра, проложенных на двух участках: первый начинается от станции «Мневники» и заканчивается за станцией «Давыдково», второй начинается от станции «Текстильщики» и заканчивается за станцией «Кленовый бульвар».

В марте 2020 года столица установила мировой рекорд в метростроении. Компания Guinness World Records зафиксировала мировой рекорд по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, работающих одновременно на одном проекте — в рамках Программы развития московского метрополитена.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Трехмерное моделирование

Такая современная цифровая технология также стала частью столичного метрополитена благодаря появлению БКЛ. Инновация подобного рода позволила заблаговременно выявить и устранить более 30 тысяч коллизий (ошибка, допущенная на стадии проектирования — прим. «ВМ»). По словам заместителя гендиректора «Мосинжпроекта» по инжинирингу Михаила Надота, самым «цифровым» стал восточный участок Большой кольцевой линии.

— Были созданы 3D-модели всех четырех станций — «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики», — рассказал он.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый способ оплаты проезда

На крупнейшем в мире метрокольце для горожан будут доступны все современные способы оплаты проезда: Face Pay, банковская карта на любом турникете и система быстрых платежей для оплаты смартфоном. В вестибюлях станций установят современные турникеты, на каждом из которых можно будет оплатить проезд как «Тройкой», так и банковской картой.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Современная система дымоудаления

В ноябре 2022 года специалисты завершили установку современной системы дымоудаления на реконструируемой станции «Варшавская». На платформе были установлены специальные колонны с вентиляторами, которые в случае экстренной ситуации будут «вытягивать» дым со станции через подплатформенные каналы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Под землю на девять этажей

Около станции «Рижская» северо-восточного участка БКЛ специалисты создали специальное сооружение для размещения тягово-понизительной подстанции (ТПП) высотой с девятиэтажный дом. Такое нестандартное решение было необходимо для бесперебойной работы метро, поскольку создание отдельного сооружения для ТПП позволило компактно разместить станционный комплекс.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Лифты и новые поезда

По мнению старшего научного сотрудника Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павла Зюзина, главным нововведением при строительстве БКЛ стало обустройство лифтов для маломобильных групп населения. Он напомнил, что ранее центрально-пересадочная зона не была оборудована для таких людей. Но теперь у маломобильных граждан будет возможность добираться до различных городских объектов в центре с помощью БКЛ. Строительство новой ветки, считает эксперт, предусматривало также «задел на будущее».

— Сами станции БКЛ довольно длинные, там предусматривается прием новых длинных вагонов типа «Москва» и готовящиеся другие типы подвижного состава. В этом плане некоторый задел на будущее, то есть, там предусмотрен прием новых поездов, — поделился собеседник «ВМ».

Запуск «Большого кольца», считает специалист, позволит создать контур пересадок, которого ранее не было между некоторыми сегментами Москвы. Помимо этого, такой проект даст возможность сократить поездки на метро из одной окраины города в другую благодаря пересадочным зонам с радиальными линиями метро. Также в качестве важного эксперт выделил строительство станций метро в тех районах, где оно до этого не было предусмотрено.

— Большая кольцевая линия — стройка мирового уровня. Сам проект планировался с 60-х годов прошлого столетия, однако удалось его реализовать только команде мэра Москвы Сергея Собянина, — резюмировал Зюзин.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Интересные факты о БКЛ

На «Большом кольце» работают 31 станция. С них можно будет сделать:

пересадки на 20 станций 11 других линий метро;

три пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК);

восемь пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД);

13 пересадок на линии железной дороги.

В ходе строительства БКЛ закладывались технические решения, которые дали возможность присоединить к ней новые радиальные линии метро:

Рублево-Архангельскую линию — на станции «Карамышевская»;

Троицкую линию — на «Новаторской»;

Бирюлевскую линию — на «Кленовом бульваре».

— На новой ветке установят свыше 60 базовых станций для работы Wi-Fi: они дадут надежный доступ в интернет для пассажиров. При этом в общей сложности столичном метро действует 153 базовых станции для стабильной работы сети Wi-Fi.

— Столичный метрополитен в декабре 2022 года получил 48 новых вагонов «Москва-2020»: они будут курсировать на Большой кольцевой линии. В общей сложности на Большой кольцевой линии будет курсировать почти сотня таких поездов.

— Около 10 тысяч рабочих мест появится благодаря открытию БКЛ: специалисты будут трудиться на трех электродепо Большой кольцевой линии.

— При благоустройстве территорий возле станций БКЛ применялись отечественные материалы: натуральный камень и другие ресурсы из регионов России.