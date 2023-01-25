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Свыше 60 дополнительных базовых станций для работы Wi-Fi установят на станциях БКЛ метро

Араз Салехов
Город
Свыше 60 дополнительных базовых станций для работы Wi-Fi установят на станциях БКЛ метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Свыше 60 базовых станций для работы Wi-Fi установят в тоннелях и на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в среду, 25 января, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С открытием движения по всей БКЛ бесплатный Wi-Fi появится в каждом вагоне. Для этого вместе с оператором цифровых сервисов мы установим в метро еще 63 базовых станции — они дадут надежный доступ в интернет для пассажиров, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что в общей сложности в столичном метро действует 153 базовых станции для стабильной работы сети Wi-Fi.

В декабре 2022 года в московском метро упростили процедуру подключения к бесплатному Wi-Fi. Так, пассажирам московского метро теперь при первом подключении к бесплатной Wi-Fi-сети MT_FREE не надо менять настройки телефона, а после пересадки на другую ветку не нужно авторизовываться в сети повторно. Напомним, что бесплатная Wi-Fi-сеть работает во всех вагонах столичного метрополитена, на МЦК и МЦД, ‎в автобусах, трамваях и пригородных электричках со стикером Wi-Fi, а также во всех аэроэкспрессах.

Транспорт Wi-Fi Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
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