Процедуру подключения к бесплатному Wi-Fi упростили в московском метро

Фото: Вечерняя Москва / Элина Масимова

Пассажирам московского метро теперь при первом подключении к бесплатной Wi-Fi-сети MT_FREE не надо менять настройки телефона, а после пересадки на другую ветку не нужно авторизовываться в сети повторно. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города, глава московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Для удобства пассажиров мы обновили систему подключения к Wi-Fi, теперь установить соединение можно еще проще и быстрее. Поездки станут комфортнее, а связь — доступнее, — заявил Ликсутов.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что бесплатная Wi-Fi-сеть работает во всех вагонах столичного метрополитена, на МЦК и МЦД, ‎в автобусах, трамваях и пригородных электричках со стикером Wi-Fi, а также во всех аэроэкспрессах.

В начале 2022 года компания «Ростелеком» подала заявку на тестирование технологии связи пятого поколения 5G в метрополитенах Москвы, Петербурга и Казани. Специалисты компании попросили выделить на наземных станциях диапазон частот 3,3–3,4 ГГц и 3,8–4,1 ГГц, а в подземных — 3,4–3,8 ГГц.