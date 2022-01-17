Сеть 5G протестируют в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани

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Технологию связи пятого поколения 5G планируют начать тестировать в метрополитенах Москвы, Петербурга и Казани. Заявку на соответствующие испытания подала компания «Ростелеком».

В ней специалисты попросили выделить на наземных станциях диапазон частот 3,3 — 3,4 ГГц и 3,8 — 4,1 ГГц, а в подземных — 3,4 — 3,8 ГГц.

Уточняется, что в московском метро эксперимент будет проводиться на Кольцевой линии.

— Для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей пятого поколения, — пояснил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.

Он отметил, что тестирование технологии на данных частотах не помещает наземным радиоэлектронным средствам, передают «Известия».

В Минцифры подтвердили, что запрос компании рассмотрят на ближайшем заседании Госкомиссии по радиочастотам.

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