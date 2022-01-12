Собянин рассказал о расширении сети доступа к городскому Wi-Fi

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более трех тысяч новых точек городского Wi-Fi установили в столице в 2021 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 января.

— Установили более трех тысяч новых точек подключения. Впервые бесплатный интернет заработал на всех автовокзалах и автостанциях, в московских театрах и спорткомплексах, — рассказал глава города.

Доступ к сети получили Московский академический театр имени Маяковского, театр «Содружество актеров Таганки», а также спортивные центры «Яуза» и «Медведково Арена». Выход в интернет теперь также есть в центре реабилитации инвалидов «Царицыно» и во многих детских школах искусств, подчеркнул он.

Фото: VK / Сергей Собянин

Всего доступно более 22 тысяч точек доступа к городскому Wi-Fi, уточнил мэр. По Москве можно гулять без повторной авторизации, отметил Собянин в соцсети «ВКонтакте».

3 декабря 2021 года Собянин рассказал, что строительство в Москве с 2022 года сети 5G откроет новые возможности для цифровых услуг. Он отметил, что городские системы «Наш город» и «Активный гражданин» позволяют жителям столицы публично сообщить о проблеме и проконтролировать ход ее решения, а также принимать участие в различных голосованиях.