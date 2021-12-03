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Сергей Собянин рассказал о новых возможностях для цифровых услуг с 2022 года

Дарья Чентаева

Город
Сергей Собянин рассказал о новых возможностях для цифровых услуг с 2022 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Строительство в Москве с 2022 года сети 5G откроет новые возможности для цифровых услуг. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе участия в сессии «Города-2030. Прогресс человечества» на «Форуме России: определяя будущее» в рамках всемирной выставки «Экспо-2020».

— Комфорт на улицах Москвы не ограничивается физической средой. Параллельно мы развернули обширную сеть бесплатного Wi-Fi, а начиная со следующего года город начинает совместно с сотовыми операторами строить сеть 5G, которая открывает принципиально новые возможности для предоставления цифровых услуг, — заявил глава города.

Сергей Собянин отметил, что городские системы «Наш город» и «Активный гражданин» позволяют жителям столицы публично сообщить о проблеме и проконтролировать ход ее решения, а также принимать участие в различных голосованиях, передает агентство городских новостей «Москва».

— Перспектива взаимодействия с гражданами — все та же персонализация городских услуг и сервисов, когда город может предлагать каждому жителю то, что необходимо ему сейчас, сегодня. Управление городом все больше переходит в цифровой формат, — заключил Сергей Собянин.

В этот же день Сергей Собянин рассказал о перспективах развития железнодорожного транспорта в Москве. По его словам, к 2030 году в Москве будут работать 655 станций железнодорожного транспорта. Он отметил, что московские власти реализуют самую масштабную в истории программу развития метро и городской железной дороги. Также Сергей Собянин сообщил, что значительный объем программы в настоящее время уже выполнен.

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