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Сергей Собянин рассказал о перспективах развития железнодорожного транспорта в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин рассказал о перспективах развития железнодорожного транспорта в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

К 2030 году в Москве будут работать 655 станций железнодорожного транспорта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на «Форуме России: определяя будущее» в ходе Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае.

— Основой транспортной системы Москвы является метрополитен — гордость столицы. За 20 лет — с 2010 по 2030 годы — протяженность московского метро будет удвоена. Будет открыто пять железнодорожных диаметров и кольцевая железная дорога. Пассажиры смогут пользоваться 655 станциями в самой Москве и в других городах, входящих в Московскую агломерацию, — рассказал столичный мэр во время участия в сессии «Города-2030. Прогресс человечества».

По его словам, московские власти реализуют самую масштабную в истории программу развития метро и городской железной дороги. При этом Сергей Собянин отметил, что значительный объем программы в настоящее время уже выполнен.

Так, он подчеркнул, что за последние 10 лет в городе открылись 160 новых станций метро и Московского центрального кольца, а также возведены два из пяти Московских центральных железнодорожных диаметра.

Мэр обратил внимание, что в столице активно развивается беспилотный транспорт, а со следующего года в Москве запланировано открытие коммерческой эксплуатации беспилотных такси.

— Думаю, что к 2030 году беспилотное вождение станет повседневным городским стандартом, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Глава города добавил, что столичные власти поставили цель создать в Москве «одну из лучших транспортных систем мира».

До этого Сергей Собянин рассказал, что внедрение электротранспорта и использование энергоэффективных технологий в столице позволило снизить вредные выбросы в атмосферу и приблизить качество воздуха в Москве к лучшим стандартам.

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