Мэр Москвы заявил, что качество воздуха в столице приближается к лучшим стандартам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Внедрение электротранспорта и использование энергоэффективных технологий в столице позволило снизить вредные выбросы в атмосферу и приблизить качество воздуха в Москве к лучшим стандартам. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе участия в сессии «Города-2030. Прогресс человечества» на «Форуме России: определяя будущее» в рамках Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае.

По его словам, на улучшение экологической обстановки в городе влияют внедрение электротранспорта и расширение использования энергоэффективных технологий.

— По количеству электробусов Москва сегодня занимает первое место среди городов Европы, а к 2030 году мы должны практически весь общественный транспорт Москвы перевести на электричество. Тем самым Москва вносит свой вклад в решение глобальной проблемы защиты климата, — заявил мэр.

Кроме того, глава города утверждает, что в Москве каждый год высаживают тысячи новых деревьев, передает агентство городских новостей «Москва».

— Москва — один из самых зеленых мегаполисов мира. Зеленые пространства занимают половину площади Москвы. Тем не менее мы каждый год высаживаем тысячи новых деревьев, — заключил Собянин.

2 декабря заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов рассказал о том, какие экологические мероприятия пройдут в Подмосковье в 2022 году.