Стало известно, какие экологические мероприятия пройдут в Подмосковье в 2022 году

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Сотни мероприятий экологической направленности прошли в Московской области с начала года, в следующем году проведение экоакций продолжат. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.

Он отметил, что большинство мероприятий прошли на открытом воздухе, среди них были субботники, мероприятия по уборке листвы, очистке прудов и озер.

Он добавил, что на площадке Мособлдумы ежегодно проходит экологический форум «СтЭКОвка». Он привлекает массу студентов не только из Московской области, но и из других регионов. В ходе мероприятия студенты могут послушать лекции на различных обучающих площадках, а также принять участие в дискуссиях.

Орлов также выразил уверенность в том, что в следующем году мероприятий экотематики пройдет еще больше. Запланированы субботники, расчистка береговых линий рек и озер, различные творческие конкурсы. Кроме того, в школах планируют проводить дистанционные экологические уроки, передает РИАМО.

До этого стало известно, что пункт по сбору электронных отходов открылся в Московской экономической школе.