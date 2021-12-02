Пункт по сбору электронных отходов открылся в Московской экономической школе

контейнер для раздельного сбора батареек в АДЦ в Коммунарке

Россия, Москва, улица Заморёнова, 29 Карта всех событий

Пункт сбора отслуживших электроприборов открыла корпорацией «Экополис» совместно с Московской экономической школой. Об этом 2 декабря рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, инициаторами открытия пункта выступили сами школьники.

— Ученики заинтересовались актуальной проблемой экологичной утилизации электронного мусора и решили найти наилучший способ ее решения. Электронные отходы — самая быстрорастущая группа отходов во всем мире, — рассказала заместитель генерального директора по операционной деятельности корпорации «Экополис» Екатерина Радионова.

Она также отметила, что в корпорации рады заинтересованности подрастающего поколения в проблемах экологии и открытости для сотрудничества в рамках реальных экоинициатив.

Сдать электронные отходы можно до 6 декабря (включительно) на территории школы. Все собранные гаджеты и бытовая техника будут направлены на экологичную утилизацию. Их переработают на заводах корпорации «Экополис», которая занимается производством вторичных материалов из отходов электронного и электрического оборудования.

— В Москве работают два завода корпорации. Они не только перерабатывают старую технику, но и имеют замкнутую систему водоснабжения и современное газоочистное оборудование, благодаря чему значительно снижается вредное воздействие на окружающую среду, — отметил Прохоров.

Отмечается, что всего один завод корпорации «Экопласт» перерабатывает 25 тысяч тонн пластиковых отходов в год.

До этого стало известно, что ученые Университета Хельсинки и Уральского федерального университета разработали технологию бесконтактной очистки от загрязнений сложного промышленного оборудования. Она более безопасна с точки зрения экологии и более выгодна с экономической точки зрения.