Андрей Бочкарев: Электродепо для обслуживания БКЛ дадут порядка 10 тысяч рабочих мест
Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метрополитена будут обслуживать три электродепо, благодаря которым в Москве появится около 10 тысяч мест приложения труда. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что БКЛ представляет собой 70 километров рельсов и 31 станцию.
Для обслуживания подвижных составов линии в настоящее время в столице строятся депо «Нижегородское» и «Аминьевское». Еще одно депо на Замоскворецкой линии было реконструировано.
Заммэра отметил, что депо — это огромные заводы, которые занимаются обслуживанием и ремонтом поездов.
Недавно семь современных поездов «Москва-2020» были доставлены с завода для Московского метрополитена, заявили в понедельник, 5 декабря, в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Новые составы поедут по Большой кольцевой линии подземки. Полностью запустить ее намерены в следующем году. Пока для пассажиров открыты 22 станции.