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Андрей Бочкарев: Электродепо для обслуживания БКЛ дадут порядка 10 тысяч рабочих мест

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: Электродепо для обслуживания БКЛ дадут порядка 10 тысяч рабочих мест
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метрополитена будут обслуживать три электродепо, благодаря которым в Москве появится около 10 тысяч мест приложения труда. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что БКЛ представляет собой 70 километров рельсов и 31 станцию.

Для обслуживания подвижных составов линии в настоящее время в столице строятся депо «Нижегородское» и «Аминьевское». Еще одно депо на Замоскворецкой линии было реконструировано.

Заммэра отметил, что депо — это огромные заводы, которые занимаются обслуживанием и ремонтом поездов.

Недавно семь современных поездов «Москва-2020» были доставлены с завода для Московского метрополитена, заявили в понедельник, 5 декабря, в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новые составы поедут по Большой кольцевой линии подземки. Полностью запустить ее намерены в следующем году. Пока для пассажиров открыты 22 станции.

Работа Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
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