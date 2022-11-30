Андрей Бочкарев: На БКЛ построили подземное техсооружение высотой с девятиэтажный дом

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

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Специалисты создали под землей около станции «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы специальное сооружение для размещения тягово-понизительной подстанции (ТПП) высотой с девятиэтажный дом. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 30 ноября.

— Строительство северо-восточного участка БКЛ велось в стесненных условиях, что потребовало нестандартных инженерных решений. Так, тягово-понизительная подстанция, обеспечивающая работу систем станции «Рижская», размещена не в помещениях самой станции, а в подземном девятиэтажном сооружении цилиндрической формы, глубина заложения которого составляет порядка 40 метров, — пояснил Бочкарев.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

По его словам, сооружение под ТПП располагается на перегоне между станциями «Рижская» и «Сокольники» БКЛ. Для оптимизации затрат конструкцию возводили в бывшей монтажно-демонтажной щитовой камере. В данный момент там идет пусконаладка оборудования, отметил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что создание отдельного сооружения для ТПП позволило компактно разместить станционный комплекс и таким образом обеспечить бесперебойную работу метро.

30 ноября мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ метро от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». Во время техпуска по новому участку организовали движение тестового электропоезда без пассажиров. По итогам испытаний специалисты проведут работу по устранению выявленных проблем, наладят инженерные системы и устройства на станциях и в тоннелях.