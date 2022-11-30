Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин провел технический пуск участка БКЛ «Электрозаводская» — «Савеловская»

Георгий Соланович
Город
Собянин провел технический пуск участка БКЛ «Электрозаводская» — «Савеловская»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 30 ноября, провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Электрозаводская» до «Савеловской».

— Строительство Большой кольцевой линии метро вошло в свою завершающую стадию. Сегодня мы запускаем северо-восточный участок — пробный пуск. <...> До конца года мы осуществим технические пуски восточного и южного участков. Нам необходимо будет подготовить к запуску девять станций метрополитена, 11 перегонов. Кроме того, необходимо будет достроить и запустить два крупнейших электродепо для эксплуатации всего комплекса БКЛ, — отметил мэр.

Во время техпуска по новому участку организовали движение тестового электропоезда без пассажиров. По итогам испытаний специалисты проведут работу по устранению выявленных проблем, наладят инженерные системы и устройства на станциях и в тоннелях.

Собянин подчеркнул, что большое кольцо столичного метро замкнется в первом квартале 2023 года — все оставшиеся участки БКЛ запустят одномоментно, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что специалисты завершили укладку рельсов на станции БКЛ «Печатники».

Транспорт Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Сергей Собянин Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте