Собянин провел технический пуск участка БКЛ «Электрозаводская» — «Савеловская»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 30 ноября, провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Электрозаводская» до «Савеловской».

— Строительство Большой кольцевой линии метро вошло в свою завершающую стадию. Сегодня мы запускаем северо-восточный участок — пробный пуск. <...> До конца года мы осуществим технические пуски восточного и южного участков. Нам необходимо будет подготовить к запуску девять станций метрополитена, 11 перегонов. Кроме того, необходимо будет достроить и запустить два крупнейших электродепо для эксплуатации всего комплекса БКЛ, — отметил мэр.

Во время техпуска по новому участку организовали движение тестового электропоезда без пассажиров. По итогам испытаний специалисты проведут работу по устранению выявленных проблем, наладят инженерные системы и устройства на станциях и в тоннелях.

Собянин подчеркнул, что большое кольцо столичного метро замкнется в первом квартале 2023 года — все оставшиеся участки БКЛ запустят одномоментно, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что специалисты завершили укладку рельсов на станции БКЛ «Печатники».