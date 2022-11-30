Андрей Бочкарев: На станции «Печатники» БКЛ завершили укладку рельсов

Специалисты завершили укладку рельсов на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Печатники». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 30 ноября.
— Строители завершили устройство верхнего строения пути в перегонных тоннелях и на станции «Печатники» большого кольца. Смонтировано порядка 3700 метров рельсового полотна: полностью уложено подрельсовое основание, рельсы, скрепления. В ближайшее время строители приступят к навеске контактного рельса, — добавил Бочкарев.
По его словам, на станции БКЛ специалисты также завершают архитектурно-отделочные работы и ведут облицовку фасадов наземных павильонов. В ближайшее время начнется установка оборудования кассового зала и турникетов, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого Бочкарев сообщил о завершении монтажа основных металлоконструкций наземной крытой пешеходной галереи, по которой будет осуществляться переход между станцией «Печатники» БКЛ метро и платформой МЦД-2.