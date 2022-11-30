Андрей Бочкарев: На станции «Печатники» БКЛ завершили укладку рельсов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Специалисты завершили укладку рельсов на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Печатники». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 30 ноября.

— Строители завершили устройство верхнего строения пути в перегонных тоннелях и на станции «Печатники» большого кольца. Смонтировано порядка 3700 метров рельсового полотна: полностью уложено подрельсовое основание, рельсы, скрепления. В ближайшее время строители приступят к навеске контактного рельса, — добавил Бочкарев.

По его словам, на станции БКЛ специалисты также завершают архитектурно-отделочные работы и ведут облицовку фасадов наземных павильонов. В ближайшее время начнется установка оборудования кассового зала и турникетов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев сообщил о завершении монтажа основных металлоконструкций наземной крытой пешеходной галереи, по которой будет осуществляться переход между станцией «Печатники» БКЛ метро и платформой МЦД-2.