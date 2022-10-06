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Бочкарев: При благоустройстве территорий возле станций БКЛ применяются отечественные материалы

Евгений Жуков
Город
Бочкарев: При благоустройстве территорий возле станций БКЛ применяются отечественные материалы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Натуральный камень и другие ресурсы из регионов России используются при благоустройстве территорий вокруг станций БКЛ метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 6 октября.

— При этом в основном используются материалы, произведенные на отечественных предприятиях, а также натуральный камень, добытый на российских месторождениях, — сказал представитель мэрии.

Вокруг каждой станции БКЛ специалистами реализуются меры по озеленению территории и мощению дорожек. Создаются удобные маршруты от метро к ближайшим жилым домам, офисам, объектам социальной инфраструктуры, а также остановкам наземного общественного транспорта.

Возле станции метро «Аминьевская» укладывают белый гранит, добытый в Башкирии на одном из крупнейших в мире месторождений по объему залегания природного ресурса, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев рассказал, что открытие двух станций БКЛ метро «Мневники» и «Терехово» стало важнейшим шагом в повышении транспортной доступности развивающейся территории Мневниковской поймы.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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