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Андрей Бочкарев: Новая система дымоудаления смонтирована на станции «Варшавская» БКЛ метро

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Новая система дымоудаления смонтирована на станции «Варшавская» БКЛ метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты завершили установку современной системы дымоудаления на реконструируемой станции «Варшавская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На платформе установлены специальные колонны с вентиляторами, которые в случае экстренной ситуации будут «вытягивать» дым со станции через подплатформенные каналы, — рассказал заммэра.

По его словам, в рамках реконструкции также завершилось возведение тягово-понизительной подстанции (ТПП), которая будет обеспечивать электроэнергией весь станционный комплекс.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на «Варшавской» подходят к концу работы по модернизации инженерных систем.

Он отметил, что специалисты устанавливают новые противопожарные системы, в том числе автоматическую систему пожарной сигнализации, газового пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией и противодымной защиты.

Руководитель инжинирингового холдинга также сообщил о начале монтажа специальных датчиков задымления, оптических датчиков определения пожара в тоннелях и противодымных «штор». На завершающем этапе находится обновление автоматики, телемеханики движения составов и устройство общеобменной вентиляции, заключил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что технический пуск Большой кольцевой линии метро Москвы будет проведен до конца года.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Андрей Бочкарев
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