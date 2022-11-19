Андрей Бочкарев: Новая система дымоудаления смонтирована на станции «Варшавская» БКЛ метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты завершили установку современной системы дымоудаления на реконструируемой станции «Варшавская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На платформе установлены специальные колонны с вентиляторами, которые в случае экстренной ситуации будут «вытягивать» дым со станции через подплатформенные каналы, — рассказал заммэра.

По его словам, в рамках реконструкции также завершилось возведение тягово-понизительной подстанции (ТПП), которая будет обеспечивать электроэнергией весь станционный комплекс.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на «Варшавской» подходят к концу работы по модернизации инженерных систем.

Он отметил, что специалисты устанавливают новые противопожарные системы, в том числе автоматическую систему пожарной сигнализации, газового пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией и противодымной защиты.

Руководитель инжинирингового холдинга также сообщил о начале монтажа специальных датчиков задымления, оптических датчиков определения пожара в тоннелях и противодымных «штор». На завершающем этапе находится обновление автоматики, телемеханики движения составов и устройство общеобменной вентиляции, заключил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что технический пуск Большой кольцевой линии метро Москвы будет проведен до конца года.