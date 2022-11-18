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Собянин: Технический пуск Большой кольцевой линии метро будет проведен до конца года

Георгий Соланович
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Собянин: Технический пуск Большой кольцевой линии метро будет проведен до конца года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Технический пуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы будет проведен до конца года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 18 ноября.

— Большая работа по строительству БКЛ подходит к своему завершению. До конца этого года мы проведем технический пуск на оставшихся участках: северо-восточном, восточном и южном. Таким образом, кольцо замкнется, — сказал мэр на осмотре реконструкции станции «Варшавская» БКЛ.

По его словам, в данный момент идет полная реконструкция «Варшавской»: специалисты ведут монтаж инженерных коммуникаций, устройство фасадов павильонов, архитектурно-отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Общая строительная готовность станции составляет 82 процента.

По данным агентства городских новостей «Москва», общестроительная готовность БКЛ составляет 97 процентов, при этом проходка тоннелей полностью завершена.

До этого стало известно о готовности основных конструкций пересадки между станциями «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. В настоящее время активно идет монтаж инженерных систем и оборудования.

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