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Новый способ оплаты проезда будет на всех станциях БКЛ метро

Анастасия Колоскова
Город
Новый способ оплаты проезда будет на всех станциях БКЛ метро
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена пассажиры смогут воспользоваться разнообразными способами оплаты проезда и выбрать традиционный или более современный вариант. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— По поручению Мэра Москвы на крупнейшем в мире метрокольце — Большой кольцевой линии московского метро — пассажирам будут доступны все современные способы оплаты проезда: Face Pay, банковская карта на любом турникете, а после завершения тестирования — система быстрых платежей для оплаты смартфоном. Поездки также можно будет оплачивать «Тройкой», социальной картой или билетом «Единый», — пояснил заммэра.

Он уточнил, что на девяти перспективных станциях БКЛ появятся 71 автомат и 32 информационных терминала, позволяющих без труда пополнить «Кошелек», приобрести любой абонемент или активировать удаленное пополнение карты «Тройка».

В вестибюлях станций установят 143 современных турникета. На каждом из них можно будет оплатить проезд как «Тройкой», так и банковской картой. Помимо этого, по два турникета будут оснащены системой оплаты Face Pay, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Максим Ликсутов сообщил, что с 2 января увеличится лимит пополнения баланса «Кошелька» карты ‎«Тройка», он составит 10 тысяч рублей.

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