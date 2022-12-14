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Лимит пополнения ‎«Тройки» увеличат с 2 января

Лейла Алиева
Город
Лимит пополнения ‎«Тройки» увеличат с 2 января
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Со 2 января увеличится лимит пополнения баланса «Кошелька» карты ‎«Тройка» и составит 10 тысяч рублей. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Со 2 января максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет с трех до 10 тысяч рублей. Об этом нас просили пассажиры. Это будет удобно горожанам, которые регулярно пользуются «Тройкой», с ее помощью оплачивают не только проезд, но и билеты в музеи, зоопарк, поездки на аэроэкспрессе, — рассказал он.

Кроме того, «Тройку» можно использовать при оплате проезда по канатной дороге на Воробьевых горах, прогулках по Москве-реке на речных трамвайчика, а также вместо ввода логина при аренде велосипеда в сети «Велобайк», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Уже 220 тысяч столичных пассажиров оплачивают проезд по Face Pay, так как этот способ является быстрым, легким, выгодным и безопасным. В перспективе оплатить проезд с помощью биометрии можно будет и на наземном транспорте, а в настоящее время проводятся соответствующие испытания.

Транспорт Карта «Тройка» Москва
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