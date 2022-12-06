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Приметы и советы

Порядка 220 тысяч столичных пассажиров пользуются Face Pay

Анастасия Колоскова
Город
Порядка 220 тысяч столичных пассажиров пользуются Face Pay
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве уже 220 тысяч пассажиров оплачивают проезд по Face Pay, так как этот способ является быстрым, легким, выгодным и безопасным. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сейчас оплата проезда по биометрии работает на всех станциях московского метро, в сентябре подключились все станции Московского центрального кольца. Скоро подключим «Аэроэкспресс» и Московские центральные диаметры, — отметил он.

По словам заммэра, в следующем году к системе присоединится речной транспорт. В перспективе оплатить проезд с помощью биометрии можно будет и на наземном транспорте, добавил он. В настоящее время проводятся соответствующие испытания.

Максим Ликсутов обратил внимание, что все другие варианты оплаты, среди которых карта «Тройка», карта банка, телефон, также продолжат действовать.

Всего москвичи проехали на метро и МЦК с помощью биометрии 36 миллиона раз, уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов сообщил, что в ноябре для новых участков Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена были поставлены семь новых составов «Москва-2020».

Транспорт Максим Ликсутов Биометрия
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