Ликсутов сообщил о поставке семи новых составов «Москва—2020» для БКЛ метро

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В ноябре для новых участков Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена были поставлены семь новых составов «Москва—2020». Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы уже полностью обновили составы на действующих участках БКЛ, а теперь закупаем поезда «Москва—2020» для новых — за прошлый месяц приняли с завода семь составов, — отметил он.

В общей сложности на станциях БКЛ будут курсировать около 100 поездов «Москва—2020». Такое решение даст возможность снизить время ожидания на станциях вдвое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что на каждой станции северо-восточного участка БКЛ проводят пусконаладочные работы более чем на 50 инженерных системах. В частности, специалисты проводят грузовые испытания эскалаторов и наладку лифтового оборудования, проверяют системы вентиляции и многое другое.

В среду, 30 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ метро от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». Глава города рассказал, что новая линии столичного метрополитена замкнется в первом квартале 2023 года — все оставшиеся участки БКЛ запустят одномоментно.