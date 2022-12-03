Дептранс Москвы рассказал о ходе работ на северо-восточном участке БКЛ метро

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На каждой станции северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена проводят пусконаладочные работы более чем на 50 инженерных системах. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сейчас мы проводим проверку и подготовку всех инженерных систем. Это позволит обеспечить максимальную безопасность поездок пассажиров. Перед запуском нового, северо-восточного участка БКЛ работники метро проверяют более 50 систем, — рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города, глава московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В частности, специалисты проводят грузовые испытания эскалаторов и наладку лифтового оборудования, проверяют системы вентиляции и кондиционирования, наладку систем связи, касс, турникетов и систем оплаты проезда, систем управления движения поездов, а также электрооборудования и подстанций, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В среду, 30 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ метро от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». По его словам, большое кольцо столичного метро замкнется в первом квартале 2023 года — все оставшиеся участки БКЛ запустят одномоментно.