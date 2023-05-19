«Донбасс. Возвращение»: в школе № 1164 торжественно открыли первый музей СВО

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице состоялось торжественное открытие первый музей СВО «Донбасс. Возвращение»

17 мая в столичной школе № 1164 прошла торжественная церемония открытия школьного музея «Донбасс. Возвращение». Он создан при поддержке Музея Победы, Общественной палаты России и гимназии № 122 города Донецка — партнера школы № 1164. Это первый музей СВО, открытый в России в рамках поручения Президента России Владимира Путина об организации музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников.

Еще до торжественного открытия Музей Донбасса уже завоевал свою первую награду — призовое место на московском этапе федерального конкурса Министерства просвещения России «Без срока давности», оператором регионального этапа которого в столице является Московский центр «Патриот.Спорт».

В церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя Департамента образования и науки г. Москвы Наталия Киселева, заместитель председателя Правительства РСО-Алания, руководитель представительства республики при Президенте РФ Игорь Барсков, заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, заместитель руководителя Представительства Донецкой Народной республики в Москве Владислав Никитюк, председатель комиссии по образованию Общественной палаты Москвы Мария Лазутова, директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев, заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, представители органов, власти, СМИ и ученики и педагоги школы № 1164.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Директор школы Михаил Клочихин рассказал об истории создания музея. Здесь представлены экспонаты с передовой, личные вещи и артефакты военнослужащих и добровольцев, жителей ДНР и семей школьников гимназии № 122 г. Донецка. Собравшиеся отметили, насколько важно рассказывать школьникам об участниках специальной военной операции — героях, которые сегодня сражаются против неонацистов и являются достойными продолжателями дела дедов и прадедов, защитивших страну в годы Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия также прошли выступления детей из школьной самодеятельности. Дмитрий Дунаев и ученица школы № 1409 Анастасия Францева исполнили патриотические песни. После для гостей состоялась экскурсия по музею.