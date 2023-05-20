В Москве открылись клубничные развалы. Как выбрать вкусные ягоды

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице начали работу клубничные развалы. «Вечерняя Москва» рассказывает, как выбрать вкусную ягоду.

Сезонную красную любимицу будут продавать в почти 300 точках. Их оформление с прошлого года изменилось. Теперь это не палатки в виде клубники, а красно-розовые павильоны с деревянной отделкой.

— Их стены с внешней стороны напоминают ягоду. Поверх павильонов закреплены тонкие панели из алюминиевой трубы с имитацией текстуры лиственницы, — сообщили «Вечерке» в столичном Департаменте торговли и услуг.

Ягоды здесь можно будет купить с завтрашнего дня и на протяжении двух месяцев. Как правило, первыми на прилавках оказываются сорта клубники из южных регионов: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края и Кабардино-Балкарской Республики.

Позже в городе точек может стать чуть больше — к коллегам из более теплых областей присоединятся поставщики из центральной части России.

— Всего можно будет попробовать клубнику из 20 регионов страны, — отметили в ведомстве.

На прилавках представят такие сорта, как «альба», «ольвия», «октава», «мальвина», «пегас», «зенит», «великобритания», «баунти» и многие другие. Сезонные ягоды пользуются повышенным спросом, поэтому такой формат ярмарок будет востребован среди москвичей. Кроме того, он поможет развивать межрегиональное сотрудничество, а российским фермерам будет проще найти площадки для сбыта продукции.

Как правило,средняя цена за килограмм ягод варьируется от 250 до 400 рублей. На столичных рынках и ярмарках разброс стоимости примерно такой же, однако попадаются ягоды за 550 рублей.

В сетевых магазинах и супермаркетах клубника обычно дороже. На развес, к примеру, можно взять и по 400–700 рублей за полкило. Здесь все зависит от того, откуда ее привезли. Первыми поставщиками клубники в супермаркеты обычно становятся некоторые страны Латинской Америки, Иран, Турция. Затем в продажу включаются крымские поставщики.

В Роспотребнадзоре предлагают внимательно осматривать ягоды перед покупкой. Они должны быть свежими, с листочками на «макушке», не иметь темных пятен и вмятин по бокам. Лучше, если вы спросите документы на ягоду: перед тем, как попасть на прилавок, клубника в обязательном порядке должна пройти проверку на химикаты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Парвиз Азизов, аллерголог-иммунолог:

— Клубника, как и многие ягоды, богата витаминами и полезными микроэлементами. Она может стать основой десертов, частью любой трапезы. Но, как и с любыми продуктами, стоит знать меру. Предлагать ее можно и малышам — с шестимесячного возраста, начиная с небольших порций.

КСТАТИ

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