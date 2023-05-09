А на грядке созревают шоколадки: москвичи коллекционируют и выращивают на дачах необычные сорта ягод

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Жительница столицы Елена Йосифова занимается коллекционированием клубники. Ее увлечение разделяет и дочь Анна. На их подмосковном участке растет около 50 сортов растения.

Загородный участок встречает гостей клубничными грядками, красивыми туями, пихтами, кустами гортензии и даже свободно растущей голубикой. По словам Елены, они с дочерью садоводы-любители. И это увлечение передается из поколения в поколение.

— Моя бабушка Клавдия Даниловна приехала в Подмосковье с Дона, — рассказывает Елена Йосифова. — На ее родине из-за жаркого климата не получалось выращивать никаких садов, приживались только вишня и слива. Бабушка переехала в Москву в 1920-х годах. И, получив участок, захотела заняться садоводством.

Елена Йосифова подчеркивает, что они не селекционеры, а коллекционеры необычных сортов: «арома шоколад», «фрамберри», «мице шиндлер» и другие.

— У нас есть сообщество, как у любых коллекционеров, там мы обмениваемся сортами клубники. Каких-то секретных знаний, как вырастить ягоды, нет. Достаточно просто читать инструкции к каждому сорту, — поделилась Елена. — Из клубники потом мы готовим варенье. И каждое утро съесть свежую ягодку — это удовольствие. Но для нас это не бизнес. Мы не производим ее в промышленном количестве.

Больше всего ягоды могут пострадать от насекомых-вредителей, например от тли, добавляет Елена. Поэтому каждую весну она обрабатывает грядки специальными средствами.

Приходится спасать растения и от птиц. Для этого Елена Йосифова огораживает посадки сеткой с мелкой ячейкой.

— И это единственные проблемы, которые могут возникнуть с клубникой. Россия — страна изобилия, у меня вырастали даже арбузы, очень сладкие, яркокрасные, — поделилась Елена Йосифова.

Москвичка подчеркнула, что на грядке можно вырастить одновременно 30 разных сортов клубники. И чем их больше, тем лучше проходит процесс опыления.

Мороз им нипочем

Немецкий сорт «мице шиндлер» — это клубника, которая по внешнему виду напоминает малину, только ярко-вишневого цвета. А вот на вкус — как обычная спелая клубника. Сорт позднего срока созревания. Чаще всего употребляется в свежем виде. Хуже подходит для консервирования и заморозки. Сорт хорошо растет и дает плоды практически на любых почвах. Для посадки подходит солнечное место с рыхлым и влагоемким грунтом.

Голландский сорт «фрамберри» плодоносит с середины июня до середины июля. Крупные ягоды с нежным вкусом и высокой урожайностью.

Хорошо зимует. Не поражается вредителями.

Немецкая «мице нова» отличается ярким ароматом. Сорт морозостойкий. Способен зимовать при температуре до минус 27 градусов.

«Арома шоколад» — новый среднеспелый сорт с крупными ягодами. Спелые ягоды бордовые, почти черные. Вкус очень сладкий, без кислинки.

КСТАТИ

В Европу клубника попала в XVIII веке, туда ее завез из Южной Америки французский офицер Амеде Фрезье. В России эта ягода появилась только в XIX веке, раньше здесь собирали в основном лесную землянику.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Йосифова, москвичка, садовод-любитель:

— Мы с мамой для себя также выращиваем голубику. Она прекрасно растет у нас на участке в Подмосковье. Получаются круглые крупные ягоды, с легким налетом. Для голубики нужны особые условия — кислая почва и солнечное место. Подкислить почву можно с помощью специальных растворов. А еще нужно много торфа