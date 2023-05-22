В Москве прошел весенний велофестиваль. Как это было

Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

21 мая в Москве состоялся весенний велофестиваль. Практически на целый день Садовое кольцо было закрыто для автомобилистов — вместо них сюда приехали любители велосипедов. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на фестивале и вместе с несколькими десятками тысяч человек проехал на велосипеде по центру Москвы.

Свыше 50 тысяч участников

Перед началом фестиваля очередь велосипедистов началась еще у выхода с «Комсомольской» — ближайшего метро к точке старта, проспекту Академика Сахарова. Это неудивительно: по официальным данным, в велофестивале участвовали порядка 50 тысяч человек.

Старт был запланирован на 13:00, сбор участников — в 12:00. За этот час велосипедисты могли дополнительно подготовиться к выезду: например, купить воды (что было актуально: утренняя прохлада с выходом солнца из-за облаков сменилась настоящим пеклом) или помыть свой байк. К павильону с мойкой высокого давления выстроилась целая очередь. Кроме того, подготовительная часть сопровождалась выступлениями артистов проекта «Музыка в метро».

Перед стартом также была возможность рассмотреть фестивальную публику. На чем только не приехали участники заезда: тут и привычные классические велосипеды, и замысловатые складные конструкции, и самые настоящие конструкторы, собранные вручную из нескольких велосипедов, и целые произведения искусства.

Креативил народ и в части костюмов: кто-то приехал с крыльями ангела за спиной, кто-то облачился в скафандр космонавта, а кто-то и вовсе предпочел выбрать образы мультяшных героев.

Награды нашли победителей

Старания участников организаторы Московского велофестиваля не в первый раз поощряют ценными призами. Перед стартом на сцену пригласили победителей конкурсов, которые были проведены в соцсетях накануне заезда.

Например, победителем конкурса на лучший тюнинг и счастливым обладателем еще одного велосипеда стал Дмитрий Юрченко: он три дня кропотливо обклеивал свой байк стразами. В результате получился, как Дмитрий сам назвал свое изобретение, «стразопед».

А вот в номинации «Лучший костюм» первое место дали Евгению Скоморохову. Он преобразил свой велосипед так, что байк стал похож на НЛО, а сам надел костюм астронавта.

16 километров по Садовому

Непосредственно перед стартом слово взял первый замглавы столичного дептранса Роман Латыпов. Он отметил, что ежегодно количество участников фестиваля только растет, и пожелал всем велосипедистам получить удовольствие от пробега.

Московский велофестиваль 21 мая 2023 года / Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

Наконец в 13:00 был дан старт, колонна начала разгоняться. Как всегда бывает на таких масштабных заездах, поначалу колонна едет вяло, но потом ускоряется до средней скорости 15–16 километров в час. Это нормальный прогулочный темп, который по силам даже детям. Их, кстати, было много: и тех, кто постарше со своим отдельным велосипедом, и тех, кто в силу возраста пока еще может только занимать специальное кресло на багажнике велосипеда или в велоприцепе.

Для велофестиваля был выбран 16-километровый маршрут по Садовому кольцу, которое полностью перекрыли для автомобилей. Полный круг по такому маршруту в общем потоке преодолевается чуть больше чем за час.

Посмотреть на заполоненное велосипедами Садовое как минимум необычно! Тем более, что некоторые участники предпочли велосипедам самокаты, скейты и другие подобные средства передвижения — что угодно, только не привычный для Садового кольца автомобиль. Большое количество участников велофестиваля арендовали велосипед в городском прокате, в котором по случаю фестиваля был введен сниженный тариф.

Московский велофестиваль 21 мая 2023 года / Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

Тоннели на пути следования явно доставили участникам фестиваля отдельное удовольствие. Перед въездами на них дорога уходит под горку, колонна резво набирает скорость и оглушительным свистом и гудением клаксонов отвечает на приветствия москвичей, собравшихся над въездом в тоннель. Под землей свист и гудение не прекращаются, наоборот, акустика делает звуки еще более ощутимыми, лишь раззадоривая людей.

Московский велофестиваль 21 мая 2023 года / Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

В целом фестивальная публика ехала ровно, соблюдая требование организаторов о езде со скоростью потока. Однако в любой системе находятся свои нарушители — нашлись и здесь. Периодически некоторые велосипедисты обгоняли поток слишком резко. Поэтому рекомендации организаторов о том, что на такое мероприятие лучше ехать в шлеме, имели все основания. Кстати, тех, кто соблюдал этот совет, было довольно много.

Закончился маршрут там же, где и начался: на проспекте академика Сахарова рядом с метро «Комсомольская». После первого круга у участников была возможность не только поехать домой, но и остаться наверстать упущенное: например, все-таки отстояв очередь, отмыть свой байк от грязи.

Следующий Московский велофестиваль состоится осенью. Подробная информация о нем появится позднее, однако уже известна дата: осенний заезд запланирован на 16 сентября.