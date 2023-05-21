Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 50 тысяч человек приняли участие в Весеннем велофестивале в Москве

Полина Пашкина
Город
Около 50 тысяч человек приняли участие в Весеннем велофестивале в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Москве состоялся Весенний велофестиваль. По Садовому кольцу проехали порядка 50 тысяч участников. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, подобные велофестивали наглядно демонстрируют, что в Москве много велосипедистов, которые являются полноправными участниками дорожного движения.

— Десятки тысяч москвичей, жителей Подмосковья и других регионов и даже стран ежегодно приезжают, чтобы насладиться поездкой по главным улицам столицы в колонне таких же любителей велоспорта. Велосипед — это прекрасная возможность провести время с удовольствием и пользой для здоровья, — рассказал Максим Ликсутов.

На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Дептранс Москвы
1/3
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Дептранс Москвы
2/3
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Дептранс Москвы
3/3
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

По пути следования участники смогли посетить четыре тематических фестивальных городка, которые создали в честь крупных проектов столичного транспорта — Большой кольцевой линии, Московских центральных диаметров и Московского скоростного диаметра. Для велосипедистов провели показы в уличных кинотеатрах, фестиваль красок, выступления велоцирка и BMX-шоу, а также мастер-классы, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В связи с проведением велофестиваля в столице действуют временные ограничения движения и парковки на нескольких участках.

Велосипеды Москва Фестивали
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте