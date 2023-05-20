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Движение на Садовом кольце перекроют 21 мая из-за велофестиваля

Полина Пашкина
Город
Движение на Садовом кольце перекроют 21 мая из-за велофестиваля
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

На всем протяжении Садового кольца 21 мая будет временно закрыто движение. Это связано с проведением велогонки «Садовое кольцо» и «Московского весеннего велофестиваля». Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Так, с 0:01 и до 17:00 будет перекрыто движение на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой. Также с 0:01 и до 20:00 закроют съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал. Перекрытия будут действовать и на улице Баррикадная.

С 7:00 до прохождения колонны для движения транспорта закроют Садовое кольцо в обоих направлениях. Нельзя будет проехать и по улице Мясницкая. Также с 13:00 перекроют движение на Каланчевской улице.

До окончания мероприятия горожанам временно станет недоступна парковка на участках проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, улицы Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

— Рекомендуем отложить поездки на личном авто в места ограничений или воспользоваться метро. Так вы сэкономите время, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В Москве 21 мая пройдет Московский весенний велофестиваль. На маршруте участники смогут ознакомиться с тематическими интерактивными зонами, которые будут посвящены передовым проектам городского департамента транспорта.

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