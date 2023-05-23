В Москве наградили финалистов лингвистического конкурса School InstaVoice

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Столичные школьники прислали 1800 заявок на лингвистический конкурс School InstaVoice

В этом учебном году в конкурсе участвовали дети из 170 столичных школ.

В Москве состоялось награждение победителей и призеров московского конкурса ораторского мастерства на английском языке среди школьников School InstaVoice. Ими стали 18 московских школьников: девять учеников шестых — восьмых классов и девять учащихся 9–11-х классов. Финалисты получили сертификаты и памятные призы: брендированные сумки, значки, брелоки, канцтовары, блокноты, стикерпаки и толстовки.

— С каждым годом работы становятся более качественными и интересными. Я смотрел ваши ролики, видел, как вы формулируете свои идеи и доносите их до окружающих. Считаю, что вы все несомненно талантливы! — обратился к финалистам заместитель директора Московского центра качества образования Евгений Носков.

Конкурс проводили третий год подряд, однако в этом году в нем впервые участвовали не только старшеклассники, но и ученики шестых — восьмых классов. Всего учащиеся из 170 столичных школ прислали 1800 заявок. Около 60 % заявок были индивидуальными, около 40 % — парными.

— School InstaVoice вызывает огромный интерес у московских школьников. Для старшеклассников наш конкурс — дополнительный эффективный инструмент подготовки к государственной итоговой аттестации, а для наших юных участников — возможность почувствовать себя настоящими взрослыми ораторами, — отметила начальник Управления международных проектов Московского центра качества образования столичного Департамента образования и науки Алиса Динцис.

Финалисты и гости конкурса посетили мастер-класс о написании текстов от главного редактора газеты «Пионерская правда», члена Союза журналистов Михаила Баранникова. На мастер-классе об эффективной коммуникации они пообщались с актрисой, тренером по голосу, речи и самопрезентации Александрой Новиковой.

— Мы с подругой участвовали в конкурсе несколько раз. Мы не сдавались, пробовали разные варианты, учились на своих ошибках. В итоге дошли до финала, в процессе чего усовершенствовали знания английского языка. Конкурс помог нам развить и ораторские навыки. При поступлении в вуз я планирую выбрать лингвистическое направление, и опыт участия в этом конкурсе мне очень сильно поможет, — поделилась Вероника Киселева, финалистка конкурса, ученица школы № 1358.

Также на торжественной церемонии выступили московские школьники: финалисты третьего сезона шоу «Голос. Дети», лауреаты детской «Новой волны», финалисты детского «Евровидения», выпускники театра-студии «Непоседы», Александр Филин из лицея НИУ ВШЭ и Ивена Работова из школы «Покровский квартал», саксофонист Даниил Тополянский из школы № 1239 и участницы спортивного чирлидинг-клуба Galaxy из школы № 1298.

— Самые трудные моменты — это съемки. Они требуют очень много времени, сил и нервов. Мы с подругой не могли быстро сосредоточиться, начинали смеяться во время записи, в один из моментов зашел мой кот и начал мяукать. Это был один из лучших кадров, но из-за брака в плане звука мы его не смогли оставить. Мы рады, что вошли в топ-3, — это большой труд, участвовало очень много человек, и не все дошли до финала. В следующем году мы планируем участвовать снова!, — поделилась Мария Антипова, финалистка соревнования, ученица школы № 2036.

Камила Бикмуллина, победительница состязания, ученица школы № 1306, советует конкурсантам заранее продумывать рассказ для видео, верить в себя и надеяться на лучшее. А Елизавета Самойленко, победительница из школы № 1239, рекомендует спокойнее относиться к съемкам, записывать ролик в свое удовольствие, подтягивать свой уровень английского не для кого-то, а для себя.

School InstaVoice — это лингвистический конкурс, совмещающий практику английского языка, навыков публичного выступления и мастерство видеосъемки. Каждые два месяца публикуется новая актуальная тема, на которую участникам предлагается записать креативный видеоролик, раскрыть суть проблемы и выразить свое мнение о ней на английском языке. Важные параметры оценивания работ — соблюдение технических требований к видеоролику и полное раскрытие темы с интересными примерами и выражением своей точки зрения.

Тематика конкурсных заданий затрагивает важные образовательные, социальные и культурные вопросы. Это позволяет не только практиковать английский язык, но и тренироваться выражать свое мнение перед аудиторией. Лучшие ролики публикуются на странице соревнования в социальной сети ВКонтакте.

Конкурс организовывает Московский центр качества образования столичного Департамента образования и науки.