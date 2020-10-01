Строители мегаполиса умеют ставить рекорды

Проходчик «СМУ-8 Мосметростроя» Евгений Городов во время строительных работ на участке метрополитена у станции «Савеловская» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В четверг, 1 октября, глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о работе стройкомплекса столицы в 2020 году.

Одним из самых масштабных по объемам в Москве является строительство метрополитена. До конца 2020 года подземка пополнится еще тремя новыми станциями. На западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) откроются станции: «Мневники» и «Улица Народного Ополчения», а на северо-восточном участке БКЛ завершат строительство станции «Электрозаводская».

— В настоящее время на строительстве Московского метрополитена задействовано 17 тоннелепроходческих комплексов, — рассказал Рафик Загрутдинов. — С начала года было пройдено больше 29 километров перегонных тоннелей.

За девять месяцев текущего года на карте столичного метрополитена появилось шесть новых станций: «Юго-Восточная», «Окская», «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово» и «Стахановская».

Ведутся работы и на Московских центральных диаметрах (МЦД). До конца года планируется завершить реконструкцию станций Долгопрудная и Баковка на МЦД-1 и станции Подольск на МЦД-2.

Большой объем работ выполнен и в рамках программы реновации. В этом году сданы в эксплуатацию 14 жилых домов.

— Сейчас порядка 180 объектов реновации строятся и около 80 проектируются, — сообщил Рафик Загрутдинов.

Кроме того, 12 старых пятиэтажек в 2020 году были демонтированы с помощью технологии «умного сноса», которая является более щадящей для окружающей среды.

По программе «Столичное здравоохранение» в нынешнем году было введено две поликлиники — в Замоскворечье и Марфине. Как подчеркнул Загрутдинов, сегодня все поликлиники строятся по новому высокому стандарту, основная задача которого — создание комфортных условий для пациентов и врачей.

До конца года планируется ввести еще пять объектов здравоохранения: четыре подстанции скорой помощи и патолого-анатомический корпус с экспериментальной лабораторией в Научно-исследовательском институте имени Склифосовского.

Сделать работу на стройплощадках более эффективной и безопасной помогут современные технологии с использованием искусственного интеллекта. Глава департамента уточнил, что речь идет об использовании дронов для контроля за рабочими процессами, а также онлайн-камерах, которые позволят следить за соблюдением техники безопасности и качеством выполняемых работ.

— Пилотной площадкой стал проект возведения медкластера в Сколкове, в дальнейшем будем распространять элементы искусственного интеллекта и на другие площадки, — сообщил Рафик Загрутдинов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За девять месяцев текущего года в рамках реализации адресной инвестиционной программы города Москвы обеспечен ввод 66,9 километра дорог, 18 искусственных сооружений и 13 пешеходных переходов. До конца года планируется построить 100 километров дорог. Ведутся работы по возведению 8 объектов здравоохранения. Также с начала года в столице построено 6 объектов культуры, 4 спортивных объекта. Начали работу 6 объектов образования: детский сад на 350 мест и школы, рассчитанные в общей сложности на 2150 учеников.

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