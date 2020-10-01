Городская система гражданской обороны работает как часы

Медсестра Илона Смирнова подготовилась к осмотру людей, прибывающих в бомбоубежище / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В четверг, 1 октября, в столице прошли учения, приуроченные к 88-й годовщине образования системы гражданской обороны. За действиями спасателей наблюдал корреспондент «Вечерней Москвы».

Улица Удальцова, дом № 87, корпус 3 Здесь расположился пост радиационного и химического наблюдения. Трое мужчин с дозиметрами и спецприборами определяют загрязненность воздуха. По легенде учений, сегодня условный противник распылил химическое оружие.

— Наш пост определяет, насколько загрязнен воздух на данном участке, определяет направление движения облака отравляющих веществ, — объясняет начальник радиационного поста Виктор Винников. — В случае превышения уровня загрязнения мы докладываем в штаб гражданской обороны, который принимает решение об эвакуации людей.

Под домом, у которого расположился пост, — районное бомбоубежище площадью более 2000 квадратных метров.

В случае чрезвычайной ситуации здесь могут поместиться 2700 человек. В мирное время часть этого помещения используется как стоянка для автомобилей местных жителей. Обслуживают его сотрудники Специального предприятия при правительстве Москвы (ГУП СППМ).

— В случае военных действий и химических атак мы в течение 12 часов расчищаем убежище, расконсервируем его, подключаем системы жизнедеятельности и завозим 390 нар, — рассказывает мастер производственного участка № 2 ГУП СППМ Лариса Степанова Степанова. — На нижнем ярусе могут сидеть до шести человек, на верхнем — одно спальное место.

Заместитель начальника управления гражданской обороны Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сергей Назаренко проводит экскурсию по бомбоубежищу.

— Как правило, уже в первые несколько часов при начале военных действий помещение готово для приема людей, — поясняет он.

Вместе с Сергеем Назаренко проходим по отсекам. У каждого — свое назначение. Например, в одном из них стоит дизельный генератор, который может два дня бесперебойно обеспечивать бомбоубежище электроэнергией. В другой части помещения хранится двухдневный запас воды. Есть здесь и медицинский пункт, и туалетные комнаты. Отдельно располагаются фильтры, которые очищают наружный воздух, поступающий по трубам.

— На районном уровне учения проводятся ежемесячно, — рассказывает замглавы департамента ГОиЧС. — Мы советуем всем жителям иметь тревожные чемоданчики, в котором должны быть аптечка, запас еды, желательно нескоропортящейся.

Сергей Назаренко уточнил, что консультационные пункты по ГО есть при каждом филиале ГБУ «Жилищник».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Буликин, заместитель руководителя Департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций правительства Москвы:

— Городские учения на защитных сооружениях проводятся в соответствии с планом основных мероприятий по гражданской обороне. Как правило, это происходит дважды в год — накануне Дня гражданской обороны, отмечаемого 4 октября, а также накануне Всемирного дня гражданской обороны, отмечаемого 1 марта. Это делается для того, чтобы проверить технические системы объектов гражданской обороны, убедиться в готовности к чрезвычайным ситуациям сотрудников ведомств и жителей.

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