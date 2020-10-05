Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова / Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила учителей с профессиональным праздником.

Дорогие учителя, от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Выражение, что учитель — это благородная профессия — не пустые слова, это действительно так, и в этом году это проявилось как никогда. Вы смогли принять вызов во время пандемии и сумели перестроить работу так, чтобы наши дети не прекращали обучение. Хочется выразить вам огромную благодарность за то, что вы смогли отлично подготовить наших выпускников к сдаче экзаменов. Результаты наших одиннадцатиклассников оказались не хуже, чем в предыдущие годы. Ребята написали на максимальный балл почти две тысячи экзаменационных работ.

Именно благодаря вашей работе и желанию постоянно учиться и развиваться московское образование признано одним из лучших во всем мире! Например, по данным авторитетного независимого исследования PISA-2018, московские школьники заняли третье место в мире по читательской грамотности, пятое — по математической грамотности и шестое — по естественно-научной грамотности. А международное исследование ICILS показало, что по уровню компьютерной и информационной грамотности столичные школьники оказались на втором месте в мире.

Вы всегда готовы не только учить детей, но и сами учиться новому, идти в ногу со временем и подстраиваться под любые обстоятельства, а они сейчас таковы, что нам до сих пор приходится противостоять инфекции. Мы принимаем все возможные меры, чтобы защитить вас, дорогие педагоги. Мы постараемся сделать так, чтобы учителя старше 65 лет, которые находятся в группе риска, по возможности уходили на дистанционную работу.

Понимаю, что нынешние условия, в которых сейчас приходится работать, оказывают влияние на привычную жизнь, но самое главное — я уверена, что вы все так же будете давать знания нашим детям и помогать им раскрывать свои таланты, ведь в этом ваше призвание! Хочу пожелать вам здоровья, профессиональных успехов и отличных результатов у ваших учеников!

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