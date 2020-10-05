Вместо котлована — детский городок и спортплощадки

Жительница района Отрадное Наталья Морунова привела поиграть свою дочь Алису на новую детскую площадку в одном из дворов жилого комплекса в Юрловском проезде. Еще совсем недавно здесь был котлован, а теперь благоустроенная территория / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В столице продолжается благоустройство дворовых территорий. В понедельник, 5 октября, «Вечерняя Москва» побывала в одном из дворов района Отрадное, где завершаются масштабные работы по созданию спортивного кластера.

Работы по благоустройству дворов и общественных пространств начались в Москве еще в марте. Из-за пандемии их пришлось остановить более чем на два месяца. Но несмотря на все сложности, планы по благоустройству в столице выполняются, работы на объектах — в завершающей стадии. В некоторых случаях даже удивляешься, как строители успели за столь короткий срок (на большинстве объектов работы возобновились лишь в июне) реализовать такие крупные проекты.

Удачным примером может послужить двор крупного жилого комплекса в Юрловском проезде в районе Отрадное. В этом году территория внутреннего двора и вокруг дома преобразилась до неузнаваемости.

Жилые корпуса здесь сдали десять лет назад. Сначала во дворе была большая парковка, потом планировали построить детский сад, но через какое-то время от этой идеи отказались. В итоге остался лишь засыпанный землей котлован в самом центре дворовой территории. В этом году ее привели в порядок.

— Установили три новые детские площадки, существующую реконструировали, организовали зону тихого отдыха, где осталось только установить лавочки, — рассказывает начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Отрадное» Ирина Белова.

Игровые площадки также разделили по возрастному принципу: для малышей и для ребятишек постарше. На площадках выложили красочное мягкое покрытие — и красиво, и безопасно.

Жители принимали активное участие в реализации проекта благоустройства. Именно они ратовали за то, чтобы спортивные площадки сгруппировали и построили отдельным кластером за периметром жилого комплекса. Так и получилось.

Работы по спортплощадкам почти завершены, остались лишь финальные штрихи: кое-где подсыпать грунт, покрасить ограждения. Для любителей спорта организовали комбинированную площадку.

— Баскетбольная превращается в волейбольную — нужно только установить два столба и натянуть сетку, — объясняет Ирина Белова.

Между комбинированной площадкой и полем для минифутбола разместили турники и тренажеры. Местные жители отмечают: то, что было и что стало, — небо и земля. Раньше здесь был пустырь, вдоль которого тянулся серый бетонный забор. Теперь уложен газон, созданы все условия для активного образа жизни.

Во дворе высадили кустарники — барбарис, сирень и другие, посадили яблони, рябины, клены и липы.

В целом же, по словам коммунальщиков, объектов благоустройства в этом году в столице предостаточно и работы по ним завершаются в срок. В порядок приводили дворы, парки и скверы, улицы и даже водоемы. Так, например, в последних числах сентября завершилась реконструкция Старомарковского пруда в районе Северный, который является частью памятника садово-паркого искусства усадьбы Архангельское-Тюриково и занимает почти два гектара. До конца года планируют завершить капремонт пруда на улице Островитянова в районе Коньково, Купавенский пруд в Перове, каскад прудов в усадьбе Троицкое в поселении Мосрентген и Староникольский пруд в Южном Бутове.

КСТАТИ

В Москве презентовали проекты по благоустройству дворов в рамках программы «Мой район». На первом этапе работы планируют провести в районах Кузьминки, Лосиноостровский, Рязанский и Марьино. Программа во многом основывается на том, что сами москвичи хотят видеть в своем районе. Ее цель — привести все районы столицы к единому уровню комфорта.

Сады и школы строят за счет средств адресной инвестиционной программы

В понедельник, 5 октября, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в столице за этот год уже построено и введено в эксплуатацию 15 детсадов на 2,7 тысячи мест.

Большинство новых дошкольных учреждений (13 зданий) было построено за счет средств из внебюджетных источников.

— Еще два детских сада были возведены в рамках Адресной инвестиционной программы на средства городского бюджета, — уточнил Сергей Левкин.

Одно из дошкольных учреждений построено за счет инвестора на улице Поляны в Южном Бутове.

— В трехэтажном здании, которое может вместить до 150 воспитанников, предусмотрены игровые и спальные комнаты, комнаты для занятий спортом и проведения детских утренников. В детском саду функционируют лифт и подъемник для маломобильных граждан, а на территории оборудованы детские игровые площадки с теневыми навесами и физкультурная площадка, — уточнил руководитель департамента.

В пресс-службе ведомства добавили, что еще один корпус детского сада построен на улице Вертолетчиков в Некрасовке. Он создан на бюджетные средства и стал одним из самых больших подобных объектов, введенных в 2020 году.

— Здание соответствует всем новейшим требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям такого рода, — отметили в Департаменте градостроительной политики.

Помимо игровых комнат, спален, раздевалок, буфетов и туалетов здесь есть зал для музыкальных и физкультурных занятий, помещение для проведения занятий кружков, кабинет медсестры с процедурной, а также кабинеты логопеда и психолога.

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