Сергей Собянин: Офисный парк в Новой Москве даст тысячи рабочих мест

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

12 октября мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся офисный парк Comcity в Новой Москве. Инвестор, реализующий этот проект, создает территорию, где можно учиться, работать и отдыхать.

Небольшая деревня в Новой Москве совсем недавно стала центром деловой активности. Шесть лет назад здесь появился офисный парк. Инвестор не ограничился этим и решил расширить проект, сделав его одним из крупнейших среди мировых проектов по созданию новых рабочих мест и качественного городского пространства. В настоящее время здесь уже работают 10 тысяч человек, а после завершения второй очереди стройки число рабочих мест вырастет до 16 тысяч.

— Это один из образцов того, как надо вкладывать инвестиции: первоклассные офисные помещения, гостиницы, объекты соцкультбыта, жилье. Настоящий город в городе, — охарактеризовал проект Сергей Собянин. — Причем это хорошего качества объекты, одни из самых лучших.

Comcity мэр назвал уникальным комплексом для самых молодых столичных округов. Здесь уже работают международные и российские компании. Для резидентов и посетителей бизнес-парка доступны все необходимые сервисы и услуги. Торговая галерея объединяет 40 арендаторов, в числе которых — магазины, аптека, банки, нотариус, фитнес-клуб, салоны красоты, почтовое отделение, химчистка, кафе и рестораны разных форматов и многое другое. Словом, есть все для комфортной жизни и работы.

— Благодаря появлению таких объектов Новая Москва стала драйвером развития города и хорошим место для жизни тысяч горожан, — отметил Сергей Собянин.

Транспортную доступность офисного парка обеспечивает станция метро «Румянцево». За несколько лет здесь отремонтированы и построены дороги. Деревня благодаря такому проекту стала неотъемлемой частью российского мегаполиса, соединив в себе высокую деловую активность и удобства для жизни.

— Строительство второй очереди Comcity было начато в прошлом году. Достроить ее планируется в 2021-м, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — В рамках второй очереди возведут два офисных здания, гостиницу на 150 номеров, торговую галерею, подземный и наземный паркинги на 583 машино-места. В настоящее время строительная готовность объектов второй очереди составляет 30 процентов.

Он добавил, что на территории жилого комплекса появится вся необходимая социальная инфраструктура — школа на 350 учащихся, детский сад на 150 мест, объекты медицины, магазины в шаговой доступности, спортивные и развлекательные центры.

Посетил в тот же день Сергей Собянин и другую площадку в Новой Москве. Парк «Говоровский лес» в северной части Новомосковского округа пока в процессе обустройства. Мэр и местные жители обсудили проект.

— Сделаем детские площадки. Будет хороший парк. Будете гулять, — отметил в ходе общения с горожанами Сергей Собянин.

Префект Троицкого и Новомосковского округов Дмитрий Набокин сообщил, что проект благоустройства обсуждался с местными жителями. Руководитель бюро, которое проводит работы по благоустройству парка, Олег Дубнов в свою очередь доложил мэру, что проект будет закончен в сентябре следующего года.

— Мы активно работаем со школами, будут учебные маршруты, — рассказал он подробности. — Создадим две большие детские площадки, места для спорта, два спортивных маршрута, в том числе для пожилых граждан, велодорожки.

Сергей Собянин акцентировал внимание специалистов на необходимости бережного сохранения природного ландшафта.

— Аккуратно работайте, чтобы сохранить деревья, — подчеркнул мэр.

Всего предстоит благоустроить территорию в 44 гектара. Работы проведут в два этапа. Второй завершат в 2022 году.

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