«Все произошло неожиданно»: как столичные компании перестроились на удаленку

Управляющий партнер столичной юридической компании Руслан Авдеев и младший юрист Ирина Булдакова — одни из немногих сотрудников, которые остались работать в офисе. Большую часть специалистов компания перевела на удаленный режим / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 12 октября, работодатели, осуществляющие деятельность на территории столицы, начали передавать данные о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы.

Информацию о количестве сотрудников, работающих из дома и продолжающих посещать предприятия и организации, нужно предоставлять правительству Москвы каждый понедельник. Сведения нужно будет передавать через специальный сервис в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра Москвы.

— Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму. В ней нужно указать наименование, ИНН, юридический адрес и другие сведения об организации или ИП, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают очно и дистанционно, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

Важно отметить, что работать сервис начал заранее — в конце прошлой недели. Его запустили раньше специально, чтобы к моменту обязательной передачи данных все компании успели разобраться с системой. Особых сложностей у предпринимателей не возникло.

— Сотрудники бухгалтерии заполнили и отправили форму без всяких проблем, мне просто доложили, что все сделано, — рассказал управляющий партнер столичной юридической компании Руслан Авдеев.

По его мнению, сложностей не возникло за счет того, что вся инфраструктура и все процессы в компании, связанные с удаленным режимом работы, были настроены еще весной этого года.

— Тогда было трудно, потому что все произошло неожиданно, — поделился Авдеев. — Весной мы в срочном порядке оформляли электронную цифровую подпись, открывали личный кабинет на официальном сайте мэра Москвы. Теперь все необходимое у компании есть.

Рабочие процессы тоже уже отлажены. Руслан Авдеев уточнил, что часть сотрудников все время работают дистанционно, а из тех, кто все же оставался в офисе, 40 процентов были отправлены на удаленку.

— Офисные сотрудники проводят офлайн- и онлайн-встречи с клиентами, потому что не все возможно решить в нашей сфере по телефону, — добавил он. — Кроме того, очень много документов хранятся в офисе, поэтому, если какие-то бумаги нужны сотруднику, работающему из дома, найти их, отсканировать и переслать помогает тот, кто находится на рабочем месте.

Предприниматель подчеркнул, что вариант с частичным переводом сотрудников на удаленный режим — самый верный.

— Когда все работают из дома, это очень тяжело, — считает Руслан Авдеев. — Сейчас, на мой взгляд, выстроен баланс.

Управляющий партнер юридической компании уверен, что такое лояльное по отношению к бизнесу решение столичных властей при соблюдении компаниями правил сможет замедлить распространение инфекции в городе.

— Мы очень ответственно относимся ко всем предписаниям, — уточнил Авдеев. — На рабочих местах соблюдается социальная дистанция — сотрудники сидят через одного, масочный режим.

Обязательно на входе в офис и работникам, и посетителям проводится термометрия. В помещениях делают регулярную уборку и дезинфекцию.

Напомним, что ранее было утверждено требование об обязательном переводе на удаленную работу не менее 30 процентов общей численности персонала организациям. Данное обязательство закрепленное указом мэра Москвы от 1 октября 2020 года № 96-УМ. Документ предписывает перевести на удаленную работу не менее 30 процентов общей численности персонала, а также людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— К сожалению, эпидемическая ситуация остается напряженной. Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно растет. Столичным предпринимателям и организациям необходимо обезопасить себя и своих сотрудников и перевести максимально возможное число людей на удаленную работу, уделив особенное внимание сотрудникам старшего возраста. Важно сделать все, чтобы сдержать рост заболеваемости и избежать необходимости введения жестких ограничений.

СПРАВКА

Работодатели столицы могут скачать шаблон формы для заполнения данных и узнать подробную информацию о порядке предоставления сведений на официальном сайте мэра Москвы. Также для предпринимателей открытая горячая линия. Задать интересующие вопросы можно по номеру телефона (495) 870-72-98.

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