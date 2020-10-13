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Приносящих счастье рыб из прудов парка «Зарядье» отправили на зимовку
Александр Кразеев, сотрудник компании, принимающей на зимовку рыб, выловил карпа из пруда парка «Зарядье» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Приносящих счастье рыб из прудов парка «Зарядье» отправили на зимовку

Наталья Тростьянская

Город

Во вторник, 13 октября, сотрудники Мосводостока выловили рыбок из прудов парка «Зарядье». Теплолюбивые карпы кои, цветные караси и кометы переждут холодное время года в закрытых бассейнах.

Декоративные рыбки обитают в трех из четырех прудов «Зарядья». Перед тем как их выловить, рабочие Мосводостока откачивают воду, понижая ее уровень настолько, насколько это возможно. Так рыбу будет проще поймать сачком.

— Наши караси и карпы отличаются яркой окраской, поэтому их хорошо видно через толщу воды, — говорит гидробиолог Ольга Миронова. — Считается, что такие золотые рыбки приносят счастье.

Живые талисманы — всего около 200 особей — поселились в прудах «Зарядья» весной. За лето они подросли и даже вывели потомство. Мальки от трех до четырех сантиметров в длину резвятся и играют среди взрослых рыб, сбившихся в стайки.

— Значит, рыбе здесь комфортно, — отмечает Миронова.

На водоемах специально высажены растения, которые не просто украшают, а очищают пруды. Среди них, например, ряска. Плавающее на поверхности растение поглощает растворенный в воде углекислый газ, выделяя кислород.

— Кстати, раньше ряску слегка проваривали, смешивали со сливочным маслом и наносили на бутерброды, — поделилась интересным фактом гидробиолог.

На прудах также растут рогоз, вечнозеленый аир, лекарственная вахта трехлистная и нимфеи — кувшинки, цветущие до самых заморозков.

— По нимфеям можно определять время, — рассказала Ольга Миронова. — Утром они обычно распускаются около восьми часов, а закрываются примерно в четыре вечера.

Рыбы живут в прудах до тех пор, пока температура воды для них допустима. А это не ниже пяти градусов тепла. Все это время за рыбами присматривают специалисты и через день дают им прикорм — для здоровья и яркого окраса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Рябцев, главный инженер эксплуатационного гидротехнического района № 1 ГУП «Мосводосток»:

— Водоемы «Зарядья» — самые мелкие пруды в Москве. Их глубина составляет от 30 до 60 сантиметров. Улучшить состояние прудов помогают уникальные технологии. Например, ультразвуковые датчики, предупреждающие образование илового осадка.

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Столичные водоемыпарк «Зарядье»рыба
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