Приносящих счастье рыб из прудов парка «Зарядье» отправили на зимовку

Александр Кразеев, сотрудник компании, принимающей на зимовку рыб, выловил карпа из пруда парка «Зарядье» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 13 октября, сотрудники Мосводостока выловили рыбок из прудов парка «Зарядье». Теплолюбивые карпы кои, цветные караси и кометы переждут холодное время года в закрытых бассейнах.

Декоративные рыбки обитают в трех из четырех прудов «Зарядья». Перед тем как их выловить, рабочие Мосводостока откачивают воду, понижая ее уровень настолько, насколько это возможно. Так рыбу будет проще поймать сачком.

— Наши караси и карпы отличаются яркой окраской, поэтому их хорошо видно через толщу воды, — говорит гидробиолог Ольга Миронова. — Считается, что такие золотые рыбки приносят счастье.

Живые талисманы — всего около 200 особей — поселились в прудах «Зарядья» весной. За лето они подросли и даже вывели потомство. Мальки от трех до четырех сантиметров в длину резвятся и играют среди взрослых рыб, сбившихся в стайки.

— Значит, рыбе здесь комфортно, — отмечает Миронова.

На водоемах специально высажены растения, которые не просто украшают, а очищают пруды. Среди них, например, ряска. Плавающее на поверхности растение поглощает растворенный в воде углекислый газ, выделяя кислород.

— Кстати, раньше ряску слегка проваривали, смешивали со сливочным маслом и наносили на бутерброды, — поделилась интересным фактом гидробиолог.

На прудах также растут рогоз, вечнозеленый аир, лекарственная вахта трехлистная и нимфеи — кувшинки, цветущие до самых заморозков.

— По нимфеям можно определять время, — рассказала Ольга Миронова. — Утром они обычно распускаются около восьми часов, а закрываются примерно в четыре вечера.

Рыбы живут в прудах до тех пор, пока температура воды для них допустима. А это не ниже пяти градусов тепла. Все это время за рыбами присматривают специалисты и через день дают им прикорм — для здоровья и яркого окраса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Рябцев, главный инженер эксплуатационного гидротехнического района № 1 ГУП «Мосводосток»:

— Водоемы «Зарядья» — самые мелкие пруды в Москве. Их глубина составляет от 30 до 60 сантиметров. Улучшить состояние прудов помогают уникальные технологии. Например, ультразвуковые датчики, предупреждающие образование илового осадка.

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