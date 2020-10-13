Почти 100 килограммов корма собрали москвичи для Дзюбы и Месси в рамках акции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В рамках экологической акции под названием «Лесные гостинцы» жителям столицы удалось собрать для Дзюбы, Месси и других обитателей «Дома лани» около 100 килограммов корма. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник, 13 октября.

— В «Доме лани» прошла уже ставшая традиционной экологическая акция Мосприроды «Лесные гостинцы». Посетители для главных обитателей вольерного комплекса — ланей европейских — собрали почти 100 килограммов полезных угощений: 12 килограммов желудей, 10 килограммов лесных орехов и 70 килограммов плодов конского каштана, — пояснили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что принесенными желудями, лесными орехами и конскими каштанами удалось угостить питомцев по имени Яша, Дзюба, Маша, Даша, Глаша и Месси. К тому же этими плодами будут кормить детенышей в период всего холодного сезона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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