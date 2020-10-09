Турист выкупил все места в купе для своих кошек в поезде Москва-Анапа

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пассажир поезда Москва-Анапа выкупил все места в купе поезда для того, чтобы доехать до Анапы со своими кошками. Владелец питомцев быстро стал героем социальных сетей, передает ФАН.

Пользователь сети Вконтакте Илья Хангиреев опубликовал на своей странице фотографию, на которой запечатлены три кошки, выглядывающие в окно со вторых полок купейного вагона поезда.

По правилам компании Российские железные дороги, хозяин обязан выкупить все купе, если домашнее животное не помещается в сумку для переноски, что, собственно, и сделал владелец питомцев.

Имя необычного пассажира осталось не известным, однако после появления снимка в соцсети, он уже успел стать крайне популярным у любителей домашних животных. Многие пользователи похвалили хозяина животных за заботу о братьях меньших.

— Какой молодец хозяин, котикам удобно, без стресса, — написала в комментариях пользовательница Сети.

— Билет для кошки по стоимости как детский? Хороший хозяин. Ничего для котиков не жалеет. Кому-то, наверно, захотелось стать котом у такого человека после прочтения новости, — отметила другая

— Надо сделать именно такую услугу: путешествие на поезде в купе с котиками, — прокомментировал еще один пользователь.

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