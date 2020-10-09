Ученые раскрыли секрет, как подружиться с кошками

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ученые из Великобритании выяснили, что прищуренный взгляд кошек является аналогом улыбки человека. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в Nature.

Психологи из Университета Сассекса утверждают, что с помощью такого кошачьего прищура питомцы выражают удовольствие.

Специалисты провели два эксперимента. В первом участниками стали 21 кошка и 14 домохозяйств. Эксперты выяснили, что домашние любимцы прищуриваются и медленно мигают, когда отвечают на такие же действия хозяев.

Во втором эксперименте участвовали 24 кошки. Ученые установили, что питомцы подходят к людям после того, как они прищурили глаза или моргнули несколько раз.

— Здорово иметь возможность показать, что кошки и люди могут общаться. Это то, о чем подозревали многие владельцы кошек, поэтому было интересно найти доказательства. Это первое исследование, в котором экспериментально изучена роль медленного моргания в общении между кошкой и человеком, — рассказали специалисты.

Эксперты отметили, что хозяева кошек могут более точно оценивать состояние своих любимцев. Результаты данного исследования могут быть использованы для благополучия кошек в разных условиях.

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