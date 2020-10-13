Музыкальный фонтан в «Царицыне» накроют специальным куполом

Слесарь-ремонтник ГБУ «Гормост» Сергей Куликов моет чашу, осветительные приборы и диффузоры фонтана на Поклонной горе / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Специалисты Гормоста после окончания сезона фонтанов, который в этом году продлился дольше обычного, начали готовить их к консервации на зиму.

Обычно московские фонтаны работают до 1 октября, но в этом году первая половина осени выдалась теплой, поэтому сезон продлили еще на 10 дней. Сейчас специалисты Гормоста готовят фонтаны к консервации на зиму, а в случае с некоторыми столичными фонтанами это достаточно сложный процесс.

Так, чаши фонтанов на Поклонной горе перед «зимовкой» необходимо тщательно промыть от скопившихся за лето отложений и мусора.

— Специалисты демонтируют все приборы освещения, форсунки, диффузоры. В зимнее время они будут храниться на складе, — рассказывает мастер участка ГБУ «Гормост» Дмитрий Бударин.

После того как фонтаны вычистят, работники Гормоста проведут косметический ремонт. Решетки, через которые уходит вода, снимут, сверху уложат защитные пластины. Фонтанный комплекс на Поклонной горе обширный, чтобы подготовить и законсервировать все его элементы, потребуется около недели.

Один из самых сложных с точки зрения подготовки к зиме — светомузыкальный фонтан в «Царицыне». Это единственный в Москве фонтан, который на период холодов накрывают специальным куполом, поскольку демонтировать инженерные системы на зиму невозможно. Под куполом, состоящим из восьми секторов по 400 килограммов каждый, поддерживаются условия для проведения техработ. Монтаж купола над фонтаном начнется на следующей неделе.

СПРАВКА

Всего в Москве насчитывается порядка 600 фонтанов, 349 из них эксплуатируются префектурами и жилищными организациями, 161 — коммерческими структурами: ресторанами, развлекательными комплексами и так далее. 90 наиболее значимых фонтанов находятся на балансе ГБУ «Гормост».

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