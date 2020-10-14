Директор семейного центра СЗАО больше всего в жизни ценит мир, семью и здоровье

Фото: Из личного архива Ирины Ветчинниковой

Ирина Ветчинникова работает в системе социальной защиты более 18 лет. Ее карьерный путь начался с должности воспитателя. Сегодня Ирина — директор «Моего семейного центра» СЗАО, который помогает детям и родителям округа решить сложные ситуации и сохранить семьи. Она успешно организовывает работу 12 филиалов и вдохновляет на высокий результат более 350 сотрудников своей организации.

— Ирина, расскажите, как складывался ваш карьерный путь?

— После окончания Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева я поняла, что хочу работать с трудными подростками, поэтому устроилась в Мордовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних воспитателем. Там я трудилась три года, а после переехала в Москву. Честно говоря, была уверена, что больше никогда не буду работать в этой области. Хотелось попробовать чего-то совсем другого, может быть, уйти в филологию, и я целый год проработала в издательском доме. Это был новый рекламный журнал, который мы развивали. Через год я поняла, что мне там просто скучно, снова потянуло к детям. Судьба всегда откликается на сильные желания, и в 2006 году я пришла работать в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное». Через год меня попросили временно стать заведующей стационарным отделением. На вакантную должность приходило несколько человек, оставались на стажировку, но в итоге временное место оказалось постоянным для меня на целых три года. После этого я перешла на должность социального педагога в информационное отделение. Через несколько лет получила предложение пройти собеседование на должность заместителя директора в Центр социальной помощи семье и детям «Диалог». А в 2016 году я стала директором семейного центра СЗАО.

— Это были непростые решения для вас?

— Было много вопросов. Справлюсь ли с этим? Смогу ли? Мое ли это? Страшно было подвести людей, которые поддержали мою кандидатуру, возложили на меня определенные ожидания. Я понимала, что руководитель — это человек, который должен иметь перспективный план, понимать, куда он поведет вверенный ему коллектив.

— Что помогло собраться с силами?

— Огромное количество задач — совсем не было времени оглядываться назад, рефлексировать. За эти годы центр преодолел четыре реорганизации, переезды в новые здания, несколько капитальных ремонтов, объединение разных коллективов. Это было непростое время. Я благодарна поддержке со стороны всех коллег и нашего руководства: они помогли мне не чувствовать себя один на один с проблемами, а превращать их в задачи, которые мы решали вместе.

— Чему вам очень хотелось бы научиться, какими навыками овладеть?

— Хочу достойно овладеть ораторским искусством: выступать свободно на сцене, не бояться микрофона, больших аудиторий. Если говорить о свободном времени, когда-то давно очень любила готовить, мне нравилось экспериментировать, придумывать разные рецепты салатов например. Хотелось бы снова погрузиться в мир кулинарии.

— Есть ли у вас фраза, которая вам помогает?

— Делай, что должен, и будь что будет. Это моя мантра, появилась она давно и в сложных ситуациях помогает.

— Каким вы видите центр через пять лет?

— Сегодня семейный центр СЗАО — учреждение, знакомое и понятное жителям округа. Это действительно семейный центр с большим спектром услуг для семей с детьми и высококвалифицированными специалистами. Наш центр — то место, куда семьи и дети приходят сами с удовольствием. От общения и занятий со специалистами люди получают только положительные эмоции и ощущения. Команда центра — это люди, которым интересно улучшать мир семьи, деятельность которых реально полезна и нужна. Так будет всегда: и через пять, и через десять лет. Только пространство, в котором мы работаем с семьями, подростками, станет более современным, легко трансформируемым под любые социальные проекты. В нашу сферу придет работать много молодых, профессиональных, креативных молодых людей с новыми взглядами и ресурсами в социальной работе.

И очень хочется, чтобы семейных проблем было меньше, и родители с детьми приходили к нам не только за поддержкой, а в основном для того, чтобы учиться быть успешными родителями. Как говорится, каждая жизнь — это картина. Родители дают холст, судьба — рамку, общество — краски, ну а рисовать приходится самим. Вот мы и будем помогать родителям в прочности «холста», давать семьям яркие «краски» и помогать детям учиться рисовать.

— Что самое сложное в работе руководителя?

— Порой приходится принимать такие решения, которые совсем не популярны. Но по-другому никак нельзя. Понимаю, что быть хорошим для всех, наверное, вообще невозможно. И тут уже неважно, руководитель ты или нет.

— Какие ценности для вас наиболее важны в жизни?

— Мир, семья и здоровье.

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